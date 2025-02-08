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Римская империя треснула пополам: роковой раскол, который изменил ход истории

2:54
Наука

Римская империя, достигшая своего наивысшего расцвета во II веке, охватывала обширные территории, простираясь на большую часть Европы, а также части Африки и Азии. Однако к концу III века её размеры стали настолько велики, что централизованное управление из Рима стало затруднительным.

Римская империя
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Римская империя

В ответ на эти вызовы император Диоклетиан в 285 году принял решение разделить империю на две части: Западную и Восточную, назначив соправителем военного лидера Максимилиана. Этот шаг был направлен на повышение эффективности управления и поддержание порядка в государстве.

Экономический кризис и внешние угрозы

Несмотря на предпринятые меры, в III-IV веках Римская империя столкнулась с серьёзными внутренними и внешними проблемами. Внутренние конфликты, гражданские войны и частые вторжения варварских племён подрывали стабильность государства. Экономическая ситуация ухудшалась: прекращение завоевательных войн привело к сокращению притока золота и рабов, что ослабило экономику.

Кроме того, в обществе наблюдалась деградация: военная служба утратила престиж, а многие римляне предпочитали роскошный образ жизни, что приводило к демографическому кризису.

Перенос столицы в Константинополь

В 330 году император Константин Великий перенёс столицу из Рима в Византий, переименованный в Константинополь. Этот шаг был направлен на укрепление власти и обеспечение стабильности в восточных провинциях.

Однако различия между западной и восточной частями империи становились всё более очевидными: в то время как на западе преобладала латынь и динарий, на востоке господствовали греческий язык и драхма. Эти различия усугубляли разобщённость между двумя регионами.

Окончательный распад империи

После смерти императора Феодосия I в 395 году его сыновья разделили империю окончательно: Аркадий получил восточную часть со столицей в Константинополе, а Гонорий — западную часть. Этот раздел ознаменовал конец единой Римской империи и начало формирования двух самостоятельных государств. Восточная Римская империя, известная как Византия, просуществовала более тысячи лет, в то время как Западная империя вскоре пала под натиском варваров.

Итоги: почему Рим разделился

Таким образом, сочетание внутренних проблем, экономических трудностей и внешних угроз привело к разделению Римской империи на две части, каждая из которых пошла своим историческим путём. Восточная империя сумела выстоять, а Западная оказалась слишком уязвимой перед угрозами.

Уточнения

Ри́мская импе́рия (лат. Imperium Romanum, греч. Βασιλεία Ῥωμαίων) — постреспубликанский период истории Древнего Рима.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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