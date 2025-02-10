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Пепел Везувия хранил эти свитки 2000 лет, но технологии позволили раскрыть их тайны

1:50
Наука

В 79 году нашей эры извержение Везувия погребло под пеплом город Геркуланум, уничтожив его жителей и сокровища, включая уникальную библиотеку свитков. Спустя столетия, современные технологии позволяют нам заглянуть внутрь этих обугленных артефактов без их разворачивания.

вулкан
Фото: Wikimedia Commons by ErwinMeier is licensed under Public domain
вулкан

Прорыв в исследовании

Недавно 21-летний студент Люк Фарритор из Университета Небраски-Линкольн разработал алгоритм машинного обучения, который помог обнаружить греческие буквы внутри свитка, не нарушая его целостности. Используя компьютерную томографию и искусственный интеллект, ему удалось прочитать слово "πορφύρας", что переводится как "фиолетовый".

Историческая значимость

Эти свитки, найденные в XVIII веке на раскопках роскошной виллы в Геркулануме, считаются единственной сохранившейся библиотекой греко-римской эпохи. Расшифровка их содержания может существенно расширить наши знания о древней литературе и истории, предоставив доступ к ранее неизвестным произведениям.

Технологический подход

Ранее попытки развернуть свитки приводили к их разрушению. Теперь же, благодаря методам машинного обучения и компьютерной томографии, исследователи могут "виртуально" разворачивать и читать эти древние тексты. Этот подход открывает новые возможности для изучения артефактов, пострадавших от времени и стихийных бедствий.

Применение современных технологий к изучению древних артефактов позволяет нам восстанавливать утраченные знания и глубже понимать историю человечества. Работа Люка Фарритора — яркий пример того, как инновации могут помочь раскрыть тайны прошлого.

Уточнения

Везу́вий (итал. Vesuvio) — действующий вулкан на юге Италии, примерно в 15 км от Неаполя.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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