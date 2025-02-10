Северное сияние стало неуправляемым: вспышки фиксируют там, где их быть не должно

В последнее время северное сияние стало появляться в местах, где его ранее не наблюдали. Это связано с приближением солнечного максимума — периода наибольшей активности Солнца, который происходит примерно каждые 11 лет. В такие периоды увеличивается количество солнечных вспышек и выбросов корональной массы, что приводит к усилению геомагнитных бурь на Земле и, как следствие, к более частым и ярким полярным сияниям.

Фото: Wikimedia Commons by Tmb2508, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полярное сияние в Териберке

Исторические наблюдения

Северное сияние всегда привлекало внимание человечества. Древние цивилизации создавали мифы и легенды, пытаясь объяснить это явление. Например, викинги верили, что сияние — это отражение щитов валькирий, а в китайской мифологии оно ассоциировалось с небесными драконами.

Современные исследования

Сегодня мы знаем, что полярные сияния возникают из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Заряженные частицы Солнца, сталкиваясь с атмосферой нашей планеты, вызывают свечение, которое мы наблюдаем как северное или южное сияние. С развитием технологий учёные могут прогнозировать периоды повышенной солнечной активности и, соответственно, вероятность появления сияний.

Где и когда наблюдать

Хотя традиционно северное сияние ассоциируется с полярными регионами, в периоды сильной солнечной активности его можно увидеть и в более южных широтах. Например, в 2024 году жители Великобритании и некоторых штатов США сообщали о наблюдениях сияния. Чтобы увеличить шансы увидеть это явление, рекомендуется выезжать за пределы городов, где меньше светового загрязнения, и следить за прогнозами геомагнитной активности.

Увеличение частоты появления северного сияния в нетипичных местах связано с текущим циклом солнечной активности. Это напоминает нам о тесной связи между Солнцем и Землёй и о том, как космические процессы влияют на нашу повседневную жизнь.

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

