Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сладкий секрет долголетия цветов: зачем добавляют сахар в вазу?
Меньше проектов, цены выше: что изменится на рынке элитной и премиум-недвижимости в Москве в 2025 году?
Как вести себя, если на вашу полосу выехал встречный автомобиль
Энергетики и тренировки: польза или огромный вред?
Как Мозамбик обгоняет Мальдивы и Таиланд по красоте природы
Этот цвет ошейника поможет избежать конфликтов на прогулке
В чём секрет сочной котлеты по-киевски? Важные кулинарные тонкости
Продажи игровых приставок в России выросли на 160%
Клетчатка против стресса: почему правильное питание важно для нервов

Северное сияние стало неуправляемым: вспышки фиксируют там, где их быть не должно

Наука

В последнее время северное сияние стало появляться в местах, где его ранее не наблюдали. Это связано с приближением солнечного максимума — периода наибольшей активности Солнца, который происходит примерно каждые 11 лет. В такие периоды увеличивается количество солнечных вспышек и выбросов корональной массы, что приводит к усилению геомагнитных бурь на Земле и, как следствие, к более частым и ярким полярным сияниям.

Полярное сияние в Териберке
Фото: Wikimedia Commons by Tmb2508, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Полярное сияние в Териберке

Исторические наблюдения

Северное сияние всегда привлекало внимание человечества. Древние цивилизации создавали мифы и легенды, пытаясь объяснить это явление. Например, викинги верили, что сияние — это отражение щитов валькирий, а в китайской мифологии оно ассоциировалось с небесными драконами.

Современные исследования

Сегодня мы знаем, что полярные сияния возникают из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Заряженные частицы Солнца, сталкиваясь с атмосферой нашей планеты, вызывают свечение, которое мы наблюдаем как северное или южное сияние. С развитием технологий учёные могут прогнозировать периоды повышенной солнечной активности и, соответственно, вероятность появления сияний.

Где и когда наблюдать

Хотя традиционно северное сияние ассоциируется с полярными регионами, в периоды сильной солнечной активности его можно увидеть и в более южных широтах. Например, в 2024 году жители Великобритании и некоторых штатов США сообщали о наблюдениях сияния. Чтобы увеличить шансы увидеть это явление, рекомендуется выезжать за пределы городов, где меньше светового загрязнения, и следить за прогнозами геомагнитной активности.

Увеличение частоты появления северного сияния в нетипичных местах связано с текущим циклом солнечной активности. Это напоминает нам о тесной связи между Солнцем и Землёй и о том, как космические процессы влияют на нашу повседневную жизнь.

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
У вас есть старый iPhone? Он может стать вашей золотой жилой
Экономика и бизнес
У вас есть старый iPhone? Он может стать вашей золотой жилой Аудио 
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Авто
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Сводка с фронта: в Курской области раскрыты шокирующие факты зверств ВСУ, Зеленский заявил о переговорах с Путиным Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Последние материалы
Меньше проектов, цены выше: что изменится на рынке элитной и премиум-недвижимости в Москве в 2025 году?
Как вести себя, если на вашу полосу выехал встречный автомобиль
Энергетики и тренировки: польза или огромный вред?
Северное сияние стало неуправляемым: вспышки фиксируют там, где их быть не должно
Как Мозамбик обгоняет Мальдивы и Таиланд по красоте природы
Продажи игровых приставок в России выросли на 160%
Этот цвет ошейника поможет избежать конфликтов на прогулке
В чём секрет сочной котлеты по-киевски? Важные кулинарные тонкости
Клетчатка против стресса: почему правильное питание важно для нервов
Как превратить теплицу в рай для баклажанов: секреты правильной посадки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.