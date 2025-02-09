Космическая рулетка: шанс падения астероида на Землю вырос — учёные обеспокоены

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно открытый астероид 2024 YR4 привлёк внимание учёных своей потенциальной угрозой для Земли. Обнаруженный 27 декабря 2024 года в чилийской обсерватории ATLAS, этот космический объект диаметром от 40 до 90 метров может столкнуться с нашей планетой 22 декабря 2032 года. По последним данным NASA, вероятность такого события возросла с 1% до 2,3%.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Пояс Койпера

Оценка риска

На данный момент 2024 YR4 является единственным известным астероидом, вероятность столкновения которого с Землёй превышает 1%. Для сравнения, Челябинский метеорит, упавший в 2013 году, имел диаметр около 20 метров, что значительно меньше размеров 2024 YR4.

Возможные последствия

Если астероид такого размера действительно столкнётся с Землёй, это может привести к значительным разрушениям на локальном уровне. Удар может вызвать мощные взрывы, разрушения инфраструктуры и даже привести к человеческим жертвам. Однако глобальной катастрофы, подобной той, что уничтожила динозавров, не ожидается, поскольку размеры 2024 YR4 значительно меньше.

Дальнейшие наблюдения

Учёные продолжают внимательно следить за траекторией астероида. По мере получения новых данных орбитальные расчёты уточняются, что может изменить оценку риска. Возможно, дальнейшие наблюдения покажут, что вероятность столкновения уменьшится. Для более точного определения размеров и состава астероида в 2025 году планируется использовать телескоп "Джеймс Уэбб".

Меры предосторожности

Несмотря на низкую вероятность столкновения, международные космические агентства разрабатывают планы по защите планеты от потенциальных угроз. Технологии отклонения астероидов, такие как кинетический удар или гравитационный трактор, находятся в стадии разработки и тестирования. Раннее обнаружение подобных объектов позволяет подготовиться и минимизировать возможные последствия.

Хотя вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землёй остаётся низкой, ситуация подчёркивает важность постоянного мониторинга околоземных объектов и разработки стратегий планетарной защиты.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

