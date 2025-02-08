Почему тигры в Индии чувствуют себя в безопасности

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Тигры в Индии не просто выжили — они вернулись. На протяжении последних двадцати лет численность диких тигров в стране увеличилась на 30%. Как это стало возможным?

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Leisser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тигр

В Индии удалось найти уникальный баланс между сохранением природы и нуждами людей. В то время как экологическое восстановление и экономические инициативы сыграли свою роль, не менее важным фактором стало глубокое почтение к тиграм, которое существует в культуре страны.

Сегодня около 3700 тигров живут в Индии.

Это 75% от всей мировой популяции диких тигров.

Вдобавок, стратегия сохранения, используемая в Индии, сочетает два подхода: заповедники для тигров и многофункциональные территории, где люди и хищники могут сосуществовать.

Это стало возможным благодаря реализации компенсационных программ и экотуризма, которые обеспечивают доходы для местных жителей.

"Преимущество этого подхода в том, что заповедники обеспечивают тигров для соседних территорий, а если сосуществование не удаётся, заповедники становятся резервом", — объясняет Нинад Мунги, соавтор исследования.

На территориях, где люди и тигры живут бок о бок, отношение к хищникам гораздо более терпимое.

Фермеры, потерявшие скот из-за тигров, получают компенсацию от правительства, что превращает потерю в финансовую выгоду.

Однако проблемы всё же есть.

В сельских районах с бедностью и вооружёнными конфликтами популяция тигров остаётся низкой.

Конфликты с наксалитами, ослабляя управление, создают угрозу для тигров, усугубляя браконьерство и разрушение среды их обитания.

Индийский опыт может стать примером для других стран, например, в Европе, где сталкиваются с проблемами защиты от волков.

Здесь также может помочь подход, который сочетает охрану природы с учетом нужд людей.

Уточнения

Тигр (лат. Panthera tigris) — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек. Слово "тигр" происходит от др.-греч. τίγρις, которое, в свою очередь, восходит к др.-перс. *tigri от корня "*taig" со значением "острый; быстрый".

