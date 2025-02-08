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Учёные нашли способ определить пол австралопитека, жившего 3,5 млн лет назад

1:57
Наука

Учёные сделали сенсационное открытие: впервые использовав древние белки, они смогли определить пол гоминида, который жил 3,5 миллиона лет назад.

австралопитек
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_Neanderthal_Skull_in_St._Michaels_Cave,_Gibraltar.jpg by Bjørn
австралопитек

Это важное достижение стало возможным благодаря уникальной методике, называемой палеопротеомикой — исследованию древних белков, сохранившихся в зубной эмали.

Исследователи из международной группы извлекли более 100 пептидов из зуба африканского австралопитека (A. africanus), останки которого были найдены в Южной Африке в пещерах Стеркфонтейн.

Белки, которые они обнаружили, позволили точно определить пол особи — самца. Этот метод оказался полезен в изучении половых различий среди древних существ, что зачастую трудно сделать, основываясь только на окаменелых костях.

"Насколько мне известно, среди протеомов эмали гоминидов, доступных для общего пользования, A. africanus является самым древним гоминидом, подвергшимся палеопротеомному анализу", — сообщил Палеса Мадупе, ведущий автор исследования, научный сотрудник Копенгагенского университета.

Исследование открывает новые горизонты в изучении эволюции человека. Метод палеопротеомики, хотя и был разработан почти 30 лет назад, лишь недавно начал использоваться для анализа ископаемых остатков наших предков.

Белки могут сохраняться в окаменелостях намного дольше, чем ДНК, что делает этот метод перспективным для дальнейших исследований.

"Все эти открытия могут произвести революцию в нашем понимании эволюции человека". — отмечает Мадупе.

На данный момент исследователи надеются распространить этот метод на другие регионы и климатические условия, что может значительно улучшить наши знания о происхождении человечества.

Уточнения

Австралопите́ки (лат. Australopithecus от лат. australis «южный» + др.-греч. πίθηκος «обезьяна») — род ископаемых высших приматов, обладавших признаками прямохождения и антропоидными чертами в строении черепа, чей хронологический период (как рода) определяется от 4,2 до 1,8 млн лет назад.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Учёные нашли способ определить пол австралопитека, жившего 3,5 млн лет назад
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