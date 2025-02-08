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Тайна солнечного ветра разгадана учёными

1:31
Наука

Исследователи впервые связали происхождение как быстрого, так и медленного солнечного ветра с одним источником — крошечными плазменными струями, выбрасываемыми из корональных дыр на Солнце.

закат солнца, облака
Фото: Wikimedia Commons by Pixabay.com is licensed under Public domain
закат солнца, облака

Согласно информации от aanda. org, данные миссии Solar Orbiter помогли понять, как формируется солнечный ветер, который представляет собой поток заряженных частиц, исходящий от Солнца и достигающий границ Солнечной системы. Астрофизики из Института исследований солнечной системы Общества Макса Планка обнаружили, что как быстрый (более 500 км/с), так и медленный (около 300 км/с) солнечный ветер возникают из тех же плазменных струев в корональных дырах — темных областях внешней атмосферы Солнца.

Ранее считалось, что быстрый и медленный солнечные ветры имеют разные источники. Однако, проанализировав данные, собранные Solar Orbiter в 2022 и 2023 годах, эксперты пришли к выводу, что оба типа частиц могут образовываться в результате одного и того же процесса.

Наблюдения проводились с помощью телескопа Extreme-Ultraviolet Imager (EUI), установленного на Solar Orbiter. Камера зафиксировала выбросы плазменных струй шириной около 100 км, которые продолжались около минуты и разгоняли частицы до скорости 100 км/с, сообщает planet-today.

Уточнения

Тайна — скрытая информация, раскрытие которой связано с определёнными трудностями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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