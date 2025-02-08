Этот гриб-паразит превращает пауков в зомби

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В 2021 году съемочная группа Би-би-си, работающая над природоохранной программой, обнаружила мертвого паука с растущим на его теле грибом.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mycelium_RH_%281%29.jpg by Rob Hille У грибов нет мозга, но они проявляют признаки простого интеллекта

Этот гриб является недавно открытым видом, который превращает пауков в зомби, распространяя свои споры, подобно грибам-зомби Ophiocordyceps, которые вдохновили создателей известных видеоигр и сериалов, сообщает The New York Times.

Жуан Араужо, куратор микологии, объяснил, что споры гриба прорастают, проникая в паука, и разрастаются внутри него, фактически захватывая тело.

Ученые предложили назвать гриб в честь сэра Дэвида Аттенборо, который сыграл важную роль в успехе отдела естественной истории Би-би-си.

Доктор Араужо подчеркнул важность исследования этих грибов для борьбы с сельскохозяйственными вредителями и для разработки новых лекарств, так как грибы являются источником новых антибиотиков.

Уточнения

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος — «нахлебник, сотрапезник») — один из типов сосуществования организмов.

