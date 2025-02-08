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Справиться ли жизнь на Земле с ударом астероида Бенну

1:49
Наука

Астероид Бенну находится под пристальным вниманием ученых, так как существует небольшая вероятность (0,04%), что он столкнется с Землей в 2182 году.

Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной

В связи с этим южнокорейская исследовательская группа провела компьютерное моделирование, чтобы проанализировать, какие последствия может вызвать столкновение такого космического тела с атмосферой, климатом и живой природой нашей планеты.

Моделирования показывают, что после столкновения в атмосферу попадет от 100 до 400 миллионов тонн пыли, это приведет к снижению температуры на 4 градуса Цельсия и нехватке осадков на 15% по всему миру.

Кроме того, верхний озоновый слой атмосферы истончится на 32%, что еще больше ухудшит условия для жизни растений. Уровень фотосинтеза может снизиться на 20-30%, это вызовет серьезные последствия для наземных и морских экосистем.

Однако морские водоросли относительно быстро адаптируются к изменившимся условиям, так как железо, высвобожденное при столкновении, будет служить для них питательным веществом, что может даже способствовать увеличению распространения некоторых видов. 

Исследователи считают, что такое событие не приведет к вымиранию человечества, но основа нашей цивилизации изменится. Из-за снижения сельскохозяйственного производства, проблем с поставками питьевой воды и климатических изменений обществу придется разработать новые стратегии выживания. Скорее всего, большая часть людей покинет районы с холодным климатом, и потребуются радикальные изменения в продовольственных цепочках, сообщает венгерское издание origo.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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