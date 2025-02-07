Как увидеть оранжевую Луну и её королевского спутника

На этой неделе во время второго полнолуния 2025 года, известного как Снежная луна февраля, можно будет увидеть Луну на восточном горизонте, когда она будет светиться оранжевым цветом.
Полнолуние произойдет 12 февраля в 8:53 утра по восточному стандартному времени, и лучше всего его будет наблюдать в сумерках во время восхода.
Луна будет находиться в созвездии Льва, прямо над яркой звездой Регулус, которая является самой яркой звездой в этом созвездии и находится на расстоянии примерно 79 световых лет от Земли. Регулус называют "Сердцем Льва", а её название переводится как "Маленький король". Эта звезда также входит в число четырех "королевских звезд" древнеперсидской астрономии, наряду с Альдебараном, Антаресом и Фомальгаутом.
Чтобы лучше увидеть восход полной Луны, рекомендуется выбрать возвышенность или открытое пространство с хорошим видом на восточный горизонт. Хотя Луну можно увидеть невооруженным глазом, использование биноклей или телескопа поможет рассмотреть лунные кратеры и горы.
Следующее полнолуние, известное как Червонная Луна, будет 14 марта. За день до этого произойдет полное лунное затмение, которое будет видно в Северной и Южной Америке. Во время затмения Луна станет красновато-оранжевой из-за фильтрации света земной атмосферой, и её иногда называют "кровавой Луной", сообщает livescience.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.
Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.