Мамина генетика — как X-хромосома влияет на интеллект ребёнка

Родительские черты во внешности ребенка можно наблюдать уже с рождения. Однако для оценки темперамента и интеллекта понадобятся годы.
Каждый родитель задается вопросом, от кого его потомок унаследовал свои способности и таланты. Исследования показывают, что в этой "генетической лотерее" может оказаться неожиданный фаворит. Ученые пришли к неожиданному выводу — ключ к наследственности интеллекта может скрываться прежде всего в генах от матери.
"Гены, отвечающие за развитие интеллекта, передаются в основном через хромосому X. У женщин две X-хромосомы, а у мужчин комбинация XY. Существует большая вероятность, что свои когнитивные способности передаст ребенку именно мать", — объясняет ведущий мировой эксперт в области генетики профессор Роберт Пломин.
Однако на формирование интеллекта влияет ряд других факторов.
"От домашней обстановки до эмоционального развития и экономической ситуации в семье", — предупреждают эксперты.
По их словам, генетическая основа является лишь отправной точкой. Мозг маленького ребенка чрезвычайно пластичен и способен к развитию. Среди проверенных способов поддержки интеллекта выделяются:
"Дети любят вызовы и преодоление препятствий, — говорит профессор Пломин. — Когда мы позволяем им решать адекватно сложные задачи, мы заставляем их мозг работать на полную мощность. Это стимулирует креативность и развивает интеллект."
Когда-то Мэрилин Монро сказала Альберту Эйнштейну, что они могли бы иметь ребенка с ее красотой и его интеллектом. Эйнштейн заявил, что это может закончиться ровно наоборот, сообщает чешское издание dotyk.
Ген (др.-греч. γένος — род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.
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