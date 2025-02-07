Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Влюбленные забыли о романтике: как соцсети повлияли на отношения между женщинами и мужчинами?
Россию могут заполонить латыши? Почему народ из Латвии эмигрирует, объяснил эксперт
Сладко спать в постели мечты: на что обращать внимание при выборе постельного белья?
Мандариновое дерево у вас дома: как правильно прорастить косточку
Тапиры возвращаются в Бразилию: почему это хороший знак для экосистемы?
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
От дивана до первых километров: тренеры не говорят об этом, но именно этот прием поможет вам втянуться в бег
Волшебные таблетки от всего: почему народ так полюбил БАДы?
Забудьте про долгую разморозку: эти способы работают за считанные минуты

Мамина генетика — как X-хромосома влияет на интеллект ребёнка

2:08
Наука

Родительские черты во внешности ребенка можно наблюдать уже с рождения. Однако для оценки темперамента и интеллекта понадобятся годы. 

Ребёнок
Фото: flickr.com by Intel Free Press, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ребёнок

Каждый родитель задается вопросом, от кого его потомок унаследовал свои способности и таланты. Исследования показывают, что в этой "генетической лотерее" может оказаться неожиданный фаворит. Ученые пришли к неожиданному выводу — ключ к наследственности интеллекта может скрываться прежде всего в генах от матери.

"Гены, отвечающие за развитие интеллекта, передаются в основном через хромосому X. У женщин две X-хромосомы, а у мужчин комбинация XY. Существует большая вероятность, что свои когнитивные способности передаст ребенку именно мать", — объясняет ведущий мировой эксперт в области генетики профессор Роберт Пломин.

Однако на формирование интеллекта влияет ряд других факторов.

"От домашней обстановки до эмоционального развития и экономической ситуации в семье", — предупреждают эксперты.

По их словам, генетическая основа является лишь отправной точкой. Мозг маленького ребенка чрезвычайно пластичен и способен к развитию. Среди проверенных способов поддержки интеллекта выделяются:

  • Прослушивание классической музыки (особенно Моцарта).
  • Составление пазлов и конструкторов.
  • Решение головоломок и ребусов.
  • Регулярное пребывание на свежем воздухе.
  • Поддержка самостоятельности в решении проблем.

"Дети любят вызовы и преодоление препятствий, — говорит профессор Пломин. — Когда мы позволяем им решать адекватно сложные задачи, мы заставляем их мозг работать на полную мощность. Это стимулирует креативность и развивает интеллект."

Когда-то Мэрилин Монро сказала Альберту Эйнштейну, что они могли бы иметь ребенка с ее красотой и его интеллектом. Эйнштейн заявил, что это может закончиться ровно наоборот, сообщает чешское издание dotyk.

Уточнения

Ген (др.-греч. γένος — род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года Аудио 
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье
Российский шоу-бизнес
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Сколько нулёвки можно выпить, чтобы инспектор не усомнился в трезвости
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Гости пальчики оближут! Рецепт идеального кимчи от повара
Русский образ и спортивный шик: что будет модно носить в феврале 2025 года?
Рабочую неделю могут сократить до 36 часов в РФ: как с этим связан украинский конфликт?
Недостаток магния: какие продукты помогут восполнить дефицит
Человечество всю жизнь варило яйца неправильно: открытие сделали итальянские учёные
Как защитить стиральную машину от известкового налёта? Простые и действенные способы
Как озеленить тенистый участок? 3 лучших растения для посадки
Три каши, которые не дают похудеть — а ведь многие их едят каждое утро
Простое, но мощное упражнение для пресса: мышцы проявятся после первых повторений
Страны Балтии готовятся выдернуть штепсель.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.