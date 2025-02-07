Мамина генетика — как X-хромосома влияет на интеллект ребёнка

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Родительские черты во внешности ребенка можно наблюдать уже с рождения. Однако для оценки темперамента и интеллекта понадобятся годы.

Фото: flickr.com by Intel Free Press, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ребёнок

Каждый родитель задается вопросом, от кого его потомок унаследовал свои способности и таланты. Исследования показывают, что в этой "генетической лотерее" может оказаться неожиданный фаворит. Ученые пришли к неожиданному выводу — ключ к наследственности интеллекта может скрываться прежде всего в генах от матери.

"Гены, отвечающие за развитие интеллекта, передаются в основном через хромосому X. У женщин две X-хромосомы, а у мужчин комбинация XY. Существует большая вероятность, что свои когнитивные способности передаст ребенку именно мать", — объясняет ведущий мировой эксперт в области генетики профессор Роберт Пломин.

Однако на формирование интеллекта влияет ряд других факторов.

"От домашней обстановки до эмоционального развития и экономической ситуации в семье", — предупреждают эксперты.

По их словам, генетическая основа является лишь отправной точкой. Мозг маленького ребенка чрезвычайно пластичен и способен к развитию. Среди проверенных способов поддержки интеллекта выделяются:

Прослушивание классической музыки (особенно Моцарта).

Составление пазлов и конструкторов.

Решение головоломок и ребусов.

Регулярное пребывание на свежем воздухе.

Поддержка самостоятельности в решении проблем.

"Дети любят вызовы и преодоление препятствий, — говорит профессор Пломин. — Когда мы позволяем им решать адекватно сложные задачи, мы заставляем их мозг работать на полную мощность. Это стимулирует креативность и развивает интеллект."

Когда-то Мэрилин Монро сказала Альберту Эйнштейну, что они могли бы иметь ребенка с ее красотой и его интеллектом. Эйнштейн заявил, что это может закончиться ровно наоборот, сообщает чешское издание dotyk.

Уточнения

Ген (др.-греч. γένος — род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

