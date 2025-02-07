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Что сказали в NASA о Баканове?

Наука

Американское космическое агентство заявило, что продолжит работать с российскими партнерами, несмотря на назначение нового руководителя госкорпорации "Роскосмос", поскольку для  NASA  приоритетом остаётся безопасность астронавтов и космонавтов, работающих на Международной космической станции (МКС), и они будут сотрудничать со всеми международными партнёрами для обеспечения этой безопасности.

Напомним, что президент России Владимир Путин своим указом освободил Юрия Борисова от должности генерального директора "Роскосмоса". Новым руководителем назначен 39-летний Дмитрий Баканов, ранее занимавший пост заместителя министра транспорта РФ.

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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