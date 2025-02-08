Ледники тают, и вот к чему это уже привело — уникальное явление зафиксировано

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

В конце 2023 года по всему миру фиксировались сейсмические колебания, продолжавшиеся целых девять дней. Долгое время природа этого феномена оставалась загадкой, но теперь удалось выяснить, что вызвало этот необычный феномен.

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Большая волна

Что стало причиной глобальных сейсмических волн

Как сообщает science.org, источник волн находился в фьорде Диксон. Гигантское цунами высотой 200 метров, вызванное обрушением вершины горы, стало причиной аномального сейсмического события.

Обрушение произошло из-за таяния ледника , ослабившего горную породу.

, ослабившего горную породу. В море рухнуло 25 миллионов кубометров скал и льда .

. Волна не смогла быстро выйти в океан, застряв в узком фьорде.

Началось колебание воды из стороны в сторону — стоячие волны сейша, которые и вызвали продолжительные сейсмические колебания.

Как удалось раскрыть причину

Специалисты применили комплексный анализ, собрав данные из нескольких источников:

Сейсмические показатели со всего мира.

Спутниковые снимки.

Полевые измерения на месте происшествия.

Компьютерное моделирование, позволившее точно восстановить события.

Почему это открытие важно

Специалисты предупреждают: ускорение таяния ледников может привести к увеличению числа подобных катастроф. Обрушения горных пород и ледниковые оползни могут вызывать разрушительные цунами и долгосрочные сейсмические волны.

Уточнения

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

