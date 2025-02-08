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Ледники тают, и вот к чему это уже привело — уникальное явление зафиксировано

1:35
Наука

В конце 2023 года по всему миру фиксировались сейсмические колебания, продолжавшиеся целых девять дней. Долгое время природа этого феномена оставалась загадкой, но теперь удалось выяснить, что вызвало этот необычный феномен.

Большая волна
Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Большая волна

Что стало причиной глобальных сейсмических волн

Как сообщает science.org, источник волн находился в фьорде Диксон. Гигантское цунами высотой 200 метров, вызванное обрушением вершины горы, стало причиной аномального сейсмического события.

  • Обрушение произошло из-за таяния ледника, ослабившего горную породу.
  • В море рухнуло 25 миллионов кубометров скал и льда.
  • Волна не смогла быстро выйти в океан, застряв в узком фьорде.
  • Началось колебание воды из стороны в сторону — стоячие волны сейша, которые и вызвали продолжительные сейсмические колебания.

Как удалось раскрыть причину

Специалисты применили комплексный анализ, собрав данные из нескольких источников:

  • Сейсмические показатели со всего мира.
  • Спутниковые снимки.
  • Полевые измерения на месте происшествия.
  • Компьютерное моделирование, позволившее точно восстановить события.

Почему это открытие важно

Специалисты предупреждают: ускорение таяния ледников может привести к увеличению числа подобных катастроф. Обрушения горных пород и ледниковые оползни могут вызывать разрушительные цунами и долгосрочные сейсмические волны.

Уточнения

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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