Ледники тают, и вот к чему это уже привело — уникальное явление зафиксировано

В конце 2023 года по всему миру фиксировались сейсмические колебания, продолжавшиеся целых девять дней. Долгое время природа этого феномена оставалась загадкой, но теперь удалось выяснить, что вызвало этот необычный феномен.
Как сообщает science.org, источник волн находился в фьорде Диксон. Гигантское цунами высотой 200 метров, вызванное обрушением вершины горы, стало причиной аномального сейсмического события.
Специалисты применили комплексный анализ, собрав данные из нескольких источников:
Специалисты предупреждают: ускорение таяния ледников может привести к увеличению числа подобных катастроф. Обрушения горных пород и ледниковые оползни могут вызывать разрушительные цунами и долгосрочные сейсмические волны.
Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.
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