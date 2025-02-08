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Теперь мы знаем, что влияет на солнечные бури — сделано прорывное открытие

2:04
Наука

Учёным впервые удалось установить, что быстрый и медленный солнечный ветер имеют один и тот же источник. Оказалось, что оба типа потоков заряженных частиц рождаются благодаря крошечным плазменным струям, выбрасываемым из корональных дыр на Солнце.

Солнце
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнце

Что это значит для науки

Солнечный ветер — это поток заряженных частиц, который распространяется по всей Солнечной системе и влияет на магнитные поля планет, включая Землю. Ранее считалось, что быстрый и медленный солнечный ветер возникают в результате разных процессов:

  • Быстрый (500+ км/с) поток частиц связывали с корональными дырами.
  • Медленный (300 км/с) до сих пор оставался загадкой.

Однако данные миссии Solar Orbiter, собранные в 2022–2023 годах, показали, что оба типа ветра рождаются в корональных дырах, но их формирование связано с одними и теми же процессами.

Как учёные раскрыли этот процесс

Астрофизики из Института исследований солнечной системы Общества Макса Планка проанализировали снимки, сделанные телескопом Extreme-Ultraviolet Imager (EUI), установленным на Solar Orbiter. Камера зафиксировала крошечные плазменные струи шириной около 100 км, которые выбрасываются в космос из корональных дыр.

  • Эти выбросы длятся всего минуту, но успевают разгонять частицы до 100 км/с.
  • Со временем этот процесс приводит к формированию как быстрого, так и медленного солнечного ветра.

Почему это открытие важно

Понимание механизма солнечного ветра позволяет:

  • Точнее прогнозировать солнечные бури, которые влияют на связь и энергосистемы на Земле.
  • Лучше изучить динамику атмосферы Солнца и её влияние на космическую погоду.
  • Углубить знания о взаимодействии Солнца и Солнечной системы, что поможет в будущем при освоении дальнего космоса.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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