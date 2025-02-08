Теперь мы знаем, что влияет на солнечные бури — сделано прорывное открытие

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Учёным впервые удалось установить, что быстрый и медленный солнечный ветер имеют один и тот же источник. Оказалось, что оба типа потоков заряженных частиц рождаются благодаря крошечным плазменным струям, выбрасываемым из корональных дыр на Солнце.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солнце

Что это значит для науки

Солнечный ветер — это поток заряженных частиц, который распространяется по всей Солнечной системе и влияет на магнитные поля планет, включая Землю. Ранее считалось, что быстрый и медленный солнечный ветер возникают в результате разных процессов:

Быстрый (500+ км/с) поток частиц связывали с корональными дырами.

поток частиц связывали с корональными дырами. Медленный (300 км/с) до сих пор оставался загадкой.

Однако данные миссии Solar Orbiter, собранные в 2022–2023 годах, показали, что оба типа ветра рождаются в корональных дырах, но их формирование связано с одними и теми же процессами.

Как учёные раскрыли этот процесс

Астрофизики из Института исследований солнечной системы Общества Макса Планка проанализировали снимки, сделанные телескопом Extreme-Ultraviolet Imager (EUI), установленным на Solar Orbiter. Камера зафиксировала крошечные плазменные струи шириной около 100 км, которые выбрасываются в космос из корональных дыр.

Эти выбросы длятся всего минуту , но успевают разгонять частицы до 100 км/с .

, но успевают разгонять частицы до . Со временем этот процесс приводит к формированию как быстрого, так и медленного солнечного ветра.

Почему это открытие важно

Понимание механизма солнечного ветра позволяет:

Точнее прогнозировать солнечные бури , которые влияют на связь и энергосистемы на Земле.

, которые влияют на связь и энергосистемы на Земле. Лучше изучить динамику атмосферы Солнца и её влияние на космическую погоду.

и её влияние на космическую погоду. Углубить знания о взаимодействии Солнца и Солнечной системы, что поможет в будущем при освоении дальнего космоса.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

