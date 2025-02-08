Теперь мы знаем, что влияет на солнечные бури — сделано прорывное открытие

Учёным впервые удалось установить, что быстрый и медленный солнечный ветер имеют один и тот же источник. Оказалось, что оба типа потоков заряженных частиц рождаются благодаря крошечным плазменным струям, выбрасываемым из корональных дыр на Солнце.
Солнечный ветер — это поток заряженных частиц, который распространяется по всей Солнечной системе и влияет на магнитные поля планет, включая Землю. Ранее считалось, что быстрый и медленный солнечный ветер возникают в результате разных процессов:
Однако данные миссии Solar Orbiter, собранные в 2022–2023 годах, показали, что оба типа ветра рождаются в корональных дырах, но их формирование связано с одними и теми же процессами.
Астрофизики из Института исследований солнечной системы Общества Макса Планка проанализировали снимки, сделанные телескопом Extreme-Ultraviolet Imager (EUI), установленным на Solar Orbiter. Камера зафиксировала крошечные плазменные струи шириной около 100 км, которые выбрасываются в космос из корональных дыр.
Понимание механизма солнечного ветра позволяет:
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