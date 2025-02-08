Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет

Таяние ледников раскрывает тайны прошлого. Недавняя находка археологов в Норвегии доказала, что лёд способен хранить артефакты веками, сохраняя их в удивительной сохранности. В этот раз на поверхность вышли древние лыжи, стрела и даже фрагменты эпохи викингов.
В регионе Лендбрин, который в древности служил важным торговым перевалом, учёные обнаружили несколько уникальных артефактов:
Во льду древние предметы могут пролежать сотни и тысячи лет благодаря низким температурам и отсутствию кислорода. Это позволяет сохранить даже органические материалы, которые в обычных условиях давно бы сгнили.
Этот регион в древности использовался как торговый путь ещё со времён Римской эпохи. Теперь, когда ледники отступают, археологи получают шанс узнать больше о жизни древних народов. Таяние льдов – это вызов для природы, но и уникальная возможность заглянуть в прошлое.
Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.
Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.