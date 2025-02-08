Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Таяние ледников раскрывает тайны прошлого. Недавняя находка археологов в Норвегии доказала, что лёд способен хранить артефакты веками, сохраняя их в удивительной сохранности. В этот раз на поверхность вышли древние лыжи, стрела и даже фрагменты эпохи викингов.

Фото: Wikimedia Commons by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ледники Антарктиды

Что удалось найти во льдах

В регионе Лендбрин, который в древности служил важным торговым перевалом, учёные обнаружили несколько уникальных артефактов:

Древние лыжи . Деревянные изделия длиной около полуметра и шириной 15 см даже сохранили кожаные крепления. Их возраст оценивается в 1300 лет .

. Деревянные изделия длиной около и шириной даже сохранили кожаные крепления. Их возраст оценивается в . Стрела с железным наконечником . Древко хорошо сохранилось, но оперение исчезло, оставив слабый отпечаток.

. Древко хорошо сохранилось, но оперение исчезло, оставив слабый отпечаток. Кусок ткани и лошадиный зуб. Эти находки относятся к эпохе викингов.

Почему лёд сохраняет артефакты

Во льду древние предметы могут пролежать сотни и тысячи лет благодаря низким температурам и отсутствию кислорода. Это позволяет сохранить даже органические материалы, которые в обычных условиях давно бы сгнили.

Что ещё может скрывать Лендбрин

Этот регион в древности использовался как торговый путь ещё со времён Римской эпохи. Теперь, когда ледники отступают, археологи получают шанс узнать больше о жизни древних народов. Таяние льдов – это вызов для природы, но и уникальная возможность заглянуть в прошлое.

Уточнения

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

