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Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет

1:34
Наука

Таяние ледников раскрывает тайны прошлого. Недавняя находка археологов в Норвегии доказала, что лёд способен хранить артефакты веками, сохраняя их в удивительной сохранности. В этот раз на поверхность вышли древние лыжи, стрела и даже фрагменты эпохи викингов.

ледники Антарктиды
Фото: Wikimedia Commons by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ледники Антарктиды

Что удалось найти во льдах

В регионе Лендбрин, который в древности служил важным торговым перевалом, учёные обнаружили несколько уникальных артефактов:

  • Древние лыжи. Деревянные изделия длиной около полуметра и шириной 15 см даже сохранили кожаные крепления. Их возраст оценивается в 1300 лет.
  • Стрела с железным наконечником. Древко хорошо сохранилось, но оперение исчезло, оставив слабый отпечаток.
  • Кусок ткани и лошадиный зуб. Эти находки относятся к эпохе викингов.

Почему лёд сохраняет артефакты

Во льду древние предметы могут пролежать сотни и тысячи лет благодаря низким температурам и отсутствию кислорода. Это позволяет сохранить даже органические материалы, которые в обычных условиях давно бы сгнили.

Что ещё может скрывать Лендбрин

Этот регион в древности использовался как торговый путь ещё со времён Римской эпохи. Теперь, когда ледники отступают, археологи получают шанс узнать больше о жизни древних народов. Таяние льдов – это вызов для природы, но и уникальная возможность заглянуть в прошлое.

Уточнения

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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