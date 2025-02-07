Российские ученые создали реактор для производства биотоплива

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Томска разработали уникальный наномембранный реактор, который способен преобразовывать органические отходы в биотопливо.

Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ученые

С каждым днем растет потребность в возобновляемых источниках энергии. В этом контексте наномембранные реакторы играют важную роль в производстве биотоплива благодаря своей высокой эффективности в процессах фильтрации и очищения. Новый реактор, созданный политехниками, позволяет ускорить процесс получения биотоплива вдвое.

Основу наномембранного реактора составляет полупроницаемая полимерная мембрана, изготавливаемая при помощи многоканального электроформования из местных полимерных материалов, которые отличаются выдающейся химической устойчивостью к минеральным маслам, кислотам и щелочам.

Политехники уже провели серию испытаний для проверки долговечности и эффективности работы реактора. В ходе исследований ученые измеряли плотность, вязкость, цетановое число и температуру вспышки созданного биотоплива, сообщает "Российская газета".

Уточнения

Биото́пливо — топливо из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов. Различается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, брикеты, топливные гранулы, щепа, солома, костра, лузга) и газообразное (синтез-газ, биогаз, водород).



