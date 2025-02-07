На Солнце произошли четыре сильные вспышки класса М

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Первая вспышка с мощностью M2.3 произошла в пятницу рано утром и длилась 27 минут.

Фото: Wikimedia Commons by Pixabay.com is licensed under Public domain закат солнца, облака

В дальнейшем было зарегистрировано ещё три вспышки: одной мощностью М1.6, другой — М1.1 и ещё одной, достигнувшей мощности М3.2. Накануне этого события Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сообщила, что вспышка, зафиксированная 6 февраля, стала одной из наиболее сильных в текущем периоде солнечной активности.

Солнечные вспышки разделяются на пять классов в зависимости от уровня рентгеновского излучения: A, B, C, M и максимальный X. Эти явления сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой способны вызывать магнитные бури на нашей планете, передает "Российская газета".

Уточнения

Астроно́мия (от др.-греч. ἄστρον — «звезда» и νόμος — «закон») — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел (планет, звёзд, астероидов, и т. д.) и систем.



