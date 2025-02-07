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Хандра как аутоиммунное заболевание: учёные обнаружили связь между кишечником и депрессией

1:40
Наука

Исследователи из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что бактерия Morganella morganii может способствовать развитию депрессии, производя воспалительную молекулу. Этот прорыв в исследовании здоровья мозга может привести к новым методам диагностики и лечения депрессии.

депрессия
Фото: Wikimedia Commons by Marines is licensed under Public domain
депрессия

Morganella morganii включает загрязнитель окружающей среды в одну из своих молекул, что вызывает воспаление и стимулирует высвобождение воспалительных белков. Это может привести к развитию депрессии и других заболеваний. Исследователи считают, что этот механизм может быть ключом к пониманию связи между кишечником и мозгом.

Исследование показало, что загрязнитель диэтаноламин (DEA) может быть биомаркером для диагностики или лечения некоторых случаев депрессии. DEA используется в промышленных, сельскохозяйственных и потребительских продуктах, и, на удивление, именно его метаболизм в иммунный сигнал был обнаружен исследователями.

Исследование также подкрепляет аргументы в пользу того, что большое депрессивное расстройство или подмножество случаев можно считать аутовоспалительным или аутоиммунным заболеванием. Это может привести к новым методам лечения депрессии с помощью иммуномодуляторов.

Исследование было проведено командой исследователей из Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля. Объединение лабораторий позволило расшифровать влияние микробиома на заболевание и открыло дверь для исследования эффектов других кишечных бактерий на иммунитет и другие биологические системы человека.

Уточнения

Аутоимму́нные заболева́ния — обширный класс разнородных по клиническим проявлениям заболеваний, развивающихся вследствие патологической выработки аутоиммунных антите против здоровых тканей организма, приводящих к развитию аутоиммунного воспаления.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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