Гибкость, удобство, контроль: инновация Canon, которую никто не заметил

3:03 Your browser does not support the audio element. Наука

В мире фотографии существует инновация, которая остается в тени, — введение режима творческой зоны Canon, которого не было в течение нескольких десятилетий. Этот режим, известный как Fv, вызывает вопросы о своей эффективности. Многие фотографы, предпочитают работать в режиме приоритета диафрагмы, ручном режиме или режиме «шоссе». В результате режим Fv Canon, дебютировавший на полнокадровой беззеркальной камере Canon EOS R, остался незамеченным.

Фото: commons.wikimedia.org by André Karwath aka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Фотоаппарат

Несмотря на то, что режим Fv является новшеством в мире фотографии, Canon не особо афишировала его. Однако он присутствует во многих камерах Canon, включая Canon EOS R6 Mark II и Canon EOS R5 Mark II. Итак, что же такое режим Fv и почему о нем не говорят больше?

Режим Fv можно назвать «гибкостью съемки» или «гибким приоритетом». Он предназначен для того, чтобы объединить режимы приоритета диафрагмы, выдержки и ручной режим. В режиме Fv фотограф или камера могут контролировать каждый элемент треугольника экспозиции — ISO, диафрагму и выдержку — в любой комбинации. Это означает, что все три настройки можно установить на ручной или автоматический режим, или выбрать отдельную настройку.

Например, если вы хотите снимать с автоматическим ISO и выдержкой, но управлять диафрагмой вручную, режим Fv позволяет сделать это. Также можно изменить настройки на ручные и иметь автоматическую диафрагму. Кроме того, режим Fv позволяет добавить компенсацию экспозиции.

Несмотря на свои плюсы, режим Fv остается незамеченным. Это связано с тем, что фотографы привыкают к определенным методам управления камерами и редко меняют свой подход к съемке. Чтобы освоить режим Fv, требуется практика, поэтому многие фотографы не используют его на важных или платных съемках.

Режим Fv по умолчанию устанавливает все настройки на автоматический режим. Чтобы изменить настройки, можно использовать задний ЖК-дисплей или диск быстрого управления. Также можно назначить кнопки, которые сбрасывают выбранную настройку обратно на автоматическую или сбрасывают все настройки обратно на автоматическую.

Одна из функций режима Fv, которую часто упускают из виду, — это его поведение в зависимости от нажатия кнопки спуска затвора. Если кнопка спуска затвора нажата наполовину, режим Fv предоставляет автоматическую помощь при изменении настроек.

Режим Fv также является крайне полезным, особенно для начинающих фотографов. Возможность быстрого возврата в автоматический режим делает его отличным инструментом для обучения.

Уточнения

Экспози́ция (фото) — количественная величина результата воздействия освещения.

