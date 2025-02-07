Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путь от мелких краж к массовым отравлениям: история Алексея Выговского
Названы последствия COVID-19, которые не проходят
Похвала или унижение?: Ксения Собчак сравнила молодую певицу с Бритни Спирс
Катя Гордон публично обратилась к покаявшемуся Моргенштерну*: я рядом
Беременная Мари Краймбрери тайно вышла замуж за блогеру Даву, но отказалась взять фамилию мужа
Фёдор Бондарчук вновь спровоцировал слухи о разводе с Паулиной Андреевой: никаких комментариев
Будильник, который поможет вам проснуться отдохнувшим
Стало известно, за какой гонорар готов выступить Кортнев после отмены спектаклей
Абоненты сети связи сообщают о сбоях в работе сети МТС

Анабиоз и движение: учёные разработали уникальный детектор внеземных микроорганизмов

Наука

Поиск внеземной жизни за пределами земных лабораторий представляет существенную сложность. Группа исследователей разработала инновационное устройство, способное быстро идентифицировать даже простейшие микроорганизмы по их двигательной активности, что было подтверждено экспериментальным путем.

Неопознанный летающий объект
Фото: commons.wikimedia.org by Timo Palo, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Неопознанный летающий объект

Микроскопические организмы способны к синхронному вращению жгутиков на скорости, достигающей тысячи оборотов в секунду. Такой механизм обеспечивает им возможность перемещаться на расстояния, многократно превышающие размеры их тела за одну секунду, а также совершать развороты для смены направления движения. Направление определяется простым принципом: движение к благоприятным условиям и избегание опасных факторов.

Исследователи из Германии и Португалии предложили использовать этот базовый механизм для поиска внеземной жизни. Ими описывается эксперимент по стимуляции движения потенциальных внеземных организмов под воздействием различных факторов. Исследования показывают, что микроорганизмы реагируют на световые и магнитные воздействия, но наиболее активно откликаются на химические вещества, проявляя положительный или отрицательный хемотаксис.

Теперь ученые решили использовать привлекательное вещество, а именно аминокислоту L-серин. Это один из основных компонентов белков. Микробы воспринимают его как признак питательной среды или даже как пищу.

В эксперименте использовали три вида организмов, каждый из которых может быть обнаружен в экстремальных условиях, например, на Марсе:

Первая — это обычная сенная палочка Bacillus subtilis, которая обитает в почве, кишечнике, водоемах и даже в воздухе. Она очень чувствительна к химическим веществам и в экстремальных условиях может создавать защитные капсулы, называемые эндоспорами, и погружаться в состояние анабиоза для выживания в неблагоприятных условиях.

Вторая — Pseudoalteromonas haloplanktis, обитательница Антарктики, которая предпочитает холодные условия.

Наконец, третий участник — архея Haloferax volcanii, которая предпочитает соленые воды, такие как Мертвое море и Большое соленое озеро. Она галофил.

Все эти организмы были помещены в специальную емкость, разделенную на две части: с одной стороны — микробы, с другой — привлекательная для них аминокислота, между ними — мембрана, через которую проходят только бактерии или археи, но не частицы грунта.

По итогам трех часов наблюдений выяснилось, что все три культуры активно реагировали на L-серин: их количество на привлекательной половине контейнера увеличилось в несколько раз. Особенно интересен был факт, что любительница соли впервые проявила такую реакцию. Ученые предлагают провести аналогичный эксперимент с внеземным веществом, особенно интересно было бы протестировать марсианский грунт непосредственно на Красной планете.

Уточнения

Хемота́ксис — двигательная реакция микроорганизмов на химический раздражитель.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Авто
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами Аудио 
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Авто
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю Аудио 
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Красота и стиль
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Находка века: как искусственный интеллект помог раскрыть секреты обугленных свитков Игорь Буккер Виток эскалации. Германия планирует закупить Томагавки у США Дмитрий Плотников Эксперт Пушкин рассказал о задачах нового руководителя Роскосмоса Баканова Любовь Степушова
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Последние материалы
Названы последствия COVID-19, которые не проходят
Похвала или унижение?: Ксения Собчак сравнила молодую певицу с Бритни Спирс
Катя Гордон публично обратилась к покаявшемуся Моргенштерну*: я рядом
Беременная Мари Краймбрери тайно вышла замуж за блогеру Даву, но отказалась взять фамилию мужа
Фёдор Бондарчук вновь спровоцировал слухи о разводе с Паулиной Андреевой: никаких комментариев
Будильник, который поможет вам проснуться отдохнувшим
Стало известно, за какой гонорар готов выступить Кортнев после отмены спектаклей
Абоненты сети связи сообщают о сбоях в работе сети МТС
Руководство школы в Тюменской области дало неожиданное объяснение мыши на столе
Нижегородцы намерены перейти на четырёхдневку ради повышения рождаемости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.