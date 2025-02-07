Коррекционная помощь: как обеспечить равные возможности для всех детей

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Современная система образования, ориентированная на инклюзивность, направлена на обеспечение равных возможностей для получения знаний как для детей с трудностями в обучении, так и для их сверстников без особенностей развития. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели исследование, в котором были выявлены специфические характеристики формирования интеллектуальных операций у младших школьников, страдающих тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития, включая трудности с письмом.

Фото: commons.wikimedia.org by Prassanaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мальчик

Исследователи кафедры специального (дефектологического) образования МГППУ, Людмила Тишина и Анастасия Андриашина, обнаружили, что у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития существуют существенные различия в формировании интеллектуальных операций, обусловленные особенностями их когнитивного и речевого развития.

Исследование было направлено на выявление закономерностей формирования интеллектуальных операций у учащихся третьих классов с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития, обучающихся по адаптированным образовательным программам. Была составлена выборка из более 50 учащихся школ города Москвы, все из которых получали коррекционную помощь в соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами.

Исследование включало несколько этапов, включая анализ психолого-педагогической документации, оценку письменных работ учащихся и диагностику операций мышления. В процессе изучения письменных работ исследователи фиксировали количество и типологию специфических ошибок, что позволило выявить сходство в проявлении нарушений письма у школьников с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития.

Далее исследователи определяли уровень сформированности мыслительных операций на наглядном и вербальном материале, используя адаптированную методику "Классификация предметов". На заключительном этапе был проведен сопоставительный анализ качества выполнения заданий учащимися с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития.

Анализ результатов показал, что дети с тяжелыми нарушениями речи в основном испытывают трудности с вербальным объяснением принципа классификации предметов, подбором обобщающих понятий, а также с классификацией терминологической и абстрактной лексики. Учащиеся с задержкой психического развития характеризуются трудностями как при работе с предметными картинками, так и со словесным материалом, часто допуская ошибки при распределении предметов на группы и объяснении принципа их группировки.

Результаты исследования подтвердили наличие существенных различий в формировании компонентов мышления у младших школьников с трудностями в обучении. Учащиеся с тяжелыми нарушениями речи показали более высокий уровень сформированности интеллектуальных операций на наглядном материале, но испытывали трудности при выполнении заданий на вербальном материале. В то же время, ученики с задержкой психического развития демонстрировали значительные затруднения как в наглядной, так и в вербальной деятельности.

Полученные результаты подчеркивают необходимость индивидуализированного подхода к коррекции имеющихся у младших школьников особенностей и выбору методов и приемов обучения детей с нарушениями развития, а также важность учета особенностей когнитивного и речевого развития при организации образовательного процесса.

Уточнения

Инклюзи́вное образова́ние — форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, социальных, эмоциональных, ментальных, языковых, интеллектуальных и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях.

