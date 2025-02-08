USAID печалится, но только не на своё вмешательство в дела России

3:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Роспуск USAID может сорвать клинические испытания и свести на нет “мягкую силу” США в развивающихся странах, пишет журнал Science, совершенно игнорируя роль пресловутого агентства во вмешательстве в дела других государств, особенно России.

Фото: commons.wikimedia.org by USAID Vietnam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ USAID 50th Anniversary Open House, USAID Vietnam (6311349016)

В конце января исследовательский консорциум из восьми африканских стран планировал начать первую фазу клинических испытаний двух экспериментальных вакцин против ВИЧ. Ожидалось, что десятки добровольцев из Южной Африки, Кении и Уганды примут участие в тестировании.

"Вакцины уже находятся в стране, все необходимые разрешения получены, а врачи прошли обучение, — сообщила Гленда Грей, главный научный сотрудник Южноафриканского совета по медицинским исследованиям и руководитель консорциума BRILLIANT. — Однако прекращение финансирования имеет колоссальные последствия".

Тем не менее испытания были отменены — по крайней мере, временно. Консорциум, получивший в 2023 году более $45 млн от Агентства США по международному развитию (USAID), был вынужден приостановить исследования после того, как 20 января администрация президента Дональда Трампа объявила о трёхмесячном замораживании всей иностранной помощи.

В результате все проекты, финансируемые USAID, были приостановлены, а их участники получили распоряжение прекратить работу.

Заморозка финансирования привела к закрытию исследований, поддерживаемых USAID, остановке потока данных, увольнению научных сотрудников и технического персонала. Вдобавок прекратила свою деятельность система прогнозирования продовольственных кризисов, а международный медицинский журнал, финансируемый USAID, прекратил рецензирование научных рукописей.

USAID ежегодно выделяет около $10 млрд на глобальное здравоохранение, значительная часть которых идёт на гуманитарную помощь, включая продовольственные и медицинские программы. Однако агентство также финансирует клинические испытания вакцин против ВИЧ и малярии, исследования микробицидов и другие научные проекты.

На днях USAID разослало уведомление о том, что с 7 февраля все его сотрудники по всему миру будут отправлены в административный отпуск, за исключением критически важных должностей. Те, кто работает за границей, должны будут вернуться в США в течение 30 дней.

Международный центр исследований диарейных заболеваний в Бангладеш (ICDDR, B) на прошлой неделе сообщил об увольнении тысячи сотрудников и приостановке десятков проектов, финансируемых США. Среди них — исследования в области туберкулёза, питания, мониторинга грибковых инфекций и изучения риска передачи вирусов от животных к человеку.

Пресловутое агентство USAID также сотрудничает с Центрами США по контролю и профилактике заболеваний для улучшения диагностики инфекционных болезней. Кроме того, оно финансирует молодых исследователей через Программу малых грантов для африканских учёных.

USAID пыталось внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра. Это происходило до 2014 года, рассказал порталу ura.ru глава крымского парламента Владимир Константинов.

Илон Маск назвал USAID гнездом радикальных левых марксистов, питающих ненависть к США.

Напомним, ведомство было создано в 1961 году при президенте Джоне Кеннеди как ответ на советскую поддержку бывших европейских колоний в Африке и Азии.

Уточнения

Аге́нтство США по междунаро́дному разви́тию (англ. United States Agency for International Development, USAID) — независимое агентство правительства США, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию.

