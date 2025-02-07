Падение астероида угрожает полностью уничтожить Петербург

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С 5 по 9 мая пройдет Международная конференция по планетарной защите, в ходе которой учёные обсудят угрозу уничтожения Санкт-Петербурга, Кейптауна и Афин астероидом. Об этом пишет издание "Царьград".

Фото: Wikimedia Commons by Scooter20, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ планеты

В июне прошлого года учёные обнаружили небесное тело, которое не сразу вызвало опасения. Однако с течением времени они заметили, что вероятность столкновения астероида с Землей растёт. Предположительная дата — 24 апреля 2041 года.

По словам астронома Института прикладной математики РАН Леонида Еленина, 90% наблюдений за космическими объектами осуществляют США. Сейчас среди учёных идет обсуждение вопроса размещения ядерного оружия в космосе. Оно должно быть направлено на защиту Землю от космических тел, однако тема контроля над ядерными системами вызывает ожесточённые споры.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

