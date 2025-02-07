Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меню для маленького хищника: как и чем правильно кормить вашего котёнка
Дефицит кадров ставит крест на сокращении рабочей недели в России
Профессиональный уход дома: как избежать ошибок и сохранить здоровье волос
Перестаем грызть ногти: 7 шагов, которые помогут избавиться от зависимости
Санду хочет повысить тарифы на энергоресуры в Приднестровье
В Армении нашли первую винодельню в мире, но туристы до сих пор не знают главного секрета
Спорный пункт закона: когда можно нарушить ПДД и не получить наказание
Трамп намерен остановить бои и начать сделку по ресурсам
Эксперт рассказал, как просыпаться легко и без стресса

Вероятность столкновения астероида с Землей в 2032 году возросла

Вероятность возросла. В 2032 году с Землей может столкнуться астероид
1:00
Наука

Согласно данным НАСА, вероятность столкновения космического объекта с Землей в 2032 году составляет 2,3%. Об этом сообщает The Guardian.

Астероид
Фото: Веб-сайт НАСА
Астероид

Астероид, получивший название 2024 YR4, был обнаружен с использованием автоматической системы мониторинга.

Ранее Европейское космическое агентство оценивало вероятность столкновения астероида 2024 YR с Землей в 1,3%. Масса астероида оценивается в 220 тысяч тонн.

Для оценки опасности столкновения астероидов используются специальные шкалы. Например, Туринская шкала.

На Туринской шкале максимальный уровень опасности (четыре балла из десяти), который когда-либо присваивали астероиду, был назначен астероиду Апофис, однако последующие расчеты снизили этот показатель до нуля.

Уточнения

Туринская шкала — это таблица, показывающая степень опасности, исходящую от определённого небесного объекта (например, астероида).

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Абрикосы, слива и вишня не радуют урожаем? Возможно, вы забыли об этой подкормке
Садоводство, цветоводство
Абрикосы, слива и вишня не радуют урожаем? Возможно, вы забыли об этой подкормке
Кожа гладкая, как у младенца: четыре секрета сохранения молодости
Красота и стиль
Кожа гладкая, как у младенца: четыре секрета сохранения молодости Аудио 
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Авто
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Виток эскалации. Германия планирует закупить Томагавки у США Дмитрий Плотников Эксперт Пушкин рассказал о задачах нового руководителя Роскосмоса Баканова Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Последние материалы
Профессиональный уход дома: как избежать ошибок и сохранить здоровье волос
Перестаем грызть ногти: 7 шагов, которые помогут избавиться от зависимости
Санду хочет повысить тарифы на энергоресуры в Приднестровье
Виток эскалации. Германия планирует закупить Томагавки у США
Вероятность возросла. В 2032 году с Землей может столкнуться астероид
В Армении нашли первую винодельню в мире, но туристы до сих пор не знают главного секрета
Спорный пункт закона: когда можно нарушить ПДД и не получить наказание
Трамп намерен остановить бои и начать сделку по ресурсам
Эксперт рассказал, как просыпаться легко и без стресса
ИИ на службе государства: Новая разработка в правительстве США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.