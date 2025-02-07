Вероятность столкновения астероида с Землей в 2032 году возросла

Согласно данным НАСА, вероятность столкновения космического объекта с Землей в 2032 году составляет 2,3%. Об этом сообщает The Guardian.
Астероид, получивший название 2024 YR4, был обнаружен с использованием автоматической системы мониторинга.
Ранее Европейское космическое агентство оценивало вероятность столкновения астероида 2024 YR с Землей в 1,3%. Масса астероида оценивается в 220 тысяч тонн.
Для оценки опасности столкновения астероидов используются специальные шкалы. Например, Туринская шкала.
На Туринской шкале максимальный уровень опасности (четыре балла из десяти), который когда-либо присваивали астероиду, был назначен астероиду Апофис, однако последующие расчеты снизили этот показатель до нуля.
Туринская шкала — это таблица, показывающая степень опасности, исходящую от определённого небесного объекта (например, астероида).
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