Вероятность столкновения астероида с Землей в 2032 году возросла

Вероятность возросла. В 2032 году с Землей может столкнуться астероид

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно данным НАСА, вероятность столкновения космического объекта с Землей в 2032 году составляет 2,3%. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Веб-сайт НАСА Астероид

Астероид, получивший название 2024 YR4, был обнаружен с использованием автоматической системы мониторинга.

Ранее Европейское космическое агентство оценивало вероятность столкновения астероида 2024 YR с Землей в 1,3%. Масса астероида оценивается в 220 тысяч тонн.

Для оценки опасности столкновения астероидов используются специальные шкалы. Например, Туринская шкала.

На Туринской шкале максимальный уровень опасности (четыре балла из десяти), который когда-либо присваивали астероиду, был назначен астероиду Апофис, однако последующие расчеты снизили этот показатель до нуля.

Уточнения

Туринская шкала — это таблица, показывающая степень опасности, исходящую от определённого небесного объекта (например, астероида).

