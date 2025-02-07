Британские учёные требуют запретить варку лобстеров живьём

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Британские ученые призывают к немедленному запрету варки лобстеров заживо, утверждая, что ракообразные способны чувствовать боль.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Морепродукты

В 2021 году правительство Великобритании признало ракообразных разумными существами, но до сих пор не вводило полного запрета на их варку в кипящей воде.

Группа ученых, юристов и благотворительных организаций, включая королевское общество защиты животных, направила открытое письмо в министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra), в котором настаивает на запрете варки живых омаров и крабов. Фонд защиты прав животных также заявил, что может рассмотреть возможность судебного иска против правительства, если практика кипячения продолжится, сообщает Dailymail.

По словам ученых, варка вызывает у крабов и омаров мучительную боль в течение нескольких минут, прежде чем они теряют сознание. Профессор Линн Снеддон из Гетеборгского университета подчеркнула, что такие меры защиты, как запрет на кипячение, должны распространяться и на другие живые организмы, а не только на млекопитающих и птиц.

Уточнения

Ома́ры (лат. Nephropidae) — семейство крупных морских десятиногих ракообразных. Омары, употребляемые в пищу, также могут называться «лобстеры» (от англ. lobsters — омары).



