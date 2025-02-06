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Роботы против людей! Необычный забег устроят китайцы

Наука

В апреле 2025 года в Пекине пройдет необычный полумарафон, который может стать новым шагом в развитии робототехники. В забеге люди будут состязаться с роботами.

Человекоподобный робот
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человекоподобный робот

Свои силы на 21 км смогут попробовать гуманоиды.

Дистанцию должны преодолеть около 12 тысяч спортсменов, некоторые из них побегут в составе команд, пишет "Чемпионат".

Важным условием для роботов стало наличие только двух ног, рост от 50 см до 2 м и ограниченные технические параметры. Все таки силы людей и гуманоидов должны быть равны!

Китайские власти поставили перед собой масштабные цели в развитии роботостроения. Сейчас эта индустрия насчитывает свыше 140 организаций, которые занимаются разработкой, производством и обучением роботов.

Уточнения

Пеки́н (кит. 北京, пиньинь Běijīng, палл. Бэйцзин, буквально: «Северная столица») — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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