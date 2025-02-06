Роботы против людей! Необычный забег устроят китайцы

В апреле 2025 года в Пекине пройдет необычный полумарафон, который может стать новым шагом в развитии робототехники. В забеге люди будут состязаться с роботами.
Свои силы на 21 км смогут попробовать гуманоиды.
Дистанцию должны преодолеть около 12 тысяч спортсменов, некоторые из них побегут в составе команд, пишет "Чемпионат".
Важным условием для роботов стало наличие только двух ног, рост от 50 см до 2 м и ограниченные технические параметры. Все таки силы людей и гуманоидов должны быть равны!
Китайские власти поставили перед собой масштабные цели в развитии роботостроения. Сейчас эта индустрия насчитывает свыше 140 организаций, которые занимаются разработкой, производством и обучением роботов.
Пеки́н (кит. 北京, пиньинь Běijīng, палл. Бэйцзин, буквально: «Северная столица») — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.
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