Роботы против людей! Необычный забег устроят китайцы

В апреле 2025 года в Пекине пройдет необычный полумарафон, который может стать новым шагом в развитии робототехники. В забеге люди будут состязаться с роботами.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человекоподобный робот

Свои силы на 21 км смогут попробовать гуманоиды.

Дистанцию должны преодолеть около 12 тысяч спортсменов, некоторые из них побегут в составе команд, пишет "Чемпионат".

Важным условием для роботов стало наличие только двух ног, рост от 50 см до 2 м и ограниченные технические параметры. Все таки силы людей и гуманоидов должны быть равны!

Китайские власти поставили перед собой масштабные цели в развитии роботостроения. Сейчас эта индустрия насчитывает свыше 140 организаций, которые занимаются разработкой, производством и обучением роботов.

Уточнения

Пеки́н (кит. 北京, пиньинь Běijīng, палл. Бэйцзин, буквально: «Северная столица») — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.

