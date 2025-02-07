Учёные из Италии открыли новый способ варки яиц

Эрнесто Ди Майо из Неаполитанского университета (Италия) и его команда разработали новый метод идеального приготовления яиц.
Этот процесс включает помещением яйца то в кипящую воду, то в воду температурой 30 °C, с интервалом в две минуты, в течение восьми циклов. В итоге на приготовление уходит 32 минуты, сообщает The New York Times.
Ди Майо отметил, что многие пробовали яйца, приготовленные по этому методу, и были впечатлены их вкусом и текстурой. Он добавил, что этот способ занимает больше времени, но если вы действительно заботитесь о ком-то, то стоит потратить время на правильное приготовление яйца.
Для разработки этого метода команда сначала создала модель процесса приготовления яйца, рассчитав, как энергия распространяется от скорлупы к центру. Используя два уравнения для описания этого процесса, они пришли к выводу, что чередование двух температур является наилучшим способом для равномерного приготовления, позволяя разным частям яйца готовиться отдельно.
Цикл или оборот — единица измерения угла, а также фазы колебаний.
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