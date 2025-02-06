Почему по утрам жизнь кажется лучше? Британцы сделали неожиданное открытие
Оказалось, что людям с утра жизнь кажется лучше. Британские ученые проанализировали данные исследования Covid-19, которое проводили два года.
Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
утро
Их выводы:
- Люди чувствуют себя счастливее и более удовлетворенными жизнью по понедельникам и пятницам, а пик счастья приходится на вторники.
- Одиночество не зависит от дня недели.
- На настроение человека влияет сезон. Например, зимой люди чаще испытывают тревогу и депрессию, а летом чувствуют себя лучше.
- Психическое здоровье людей в среднем лучше утром и хуже всего в полночь.
Ученые считают, что колебания настроения связаны с биологическими ритмами. Например, уровень кортизола достигает пика утром и снижается к вечеру, пишет Guardian.
Уточнения
У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру