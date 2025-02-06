Почему по утрам жизнь кажется лучше? Британцы сделали неожиданное открытие

Оказалось, что людям с утра жизнь кажется лучше. Британские ученые проанализировали данные исследования Covid-19, которое проводили два года.

Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ утро

Их выводы:

Люди чувствуют себя счастливее и более удовлетворенными жизнью по понедельникам и пятницам, а пик счастья приходится на вторники.

Одиночество не зависит от дня недели.

На настроение человека влияет сезон. Например, зимой люди чаще испытывают тревогу и депрессию, а летом чувствуют себя лучше.

Психическое здоровье людей в среднем лучше утром и хуже всего в полночь.

Ученые считают, что колебания настроения связаны с биологическими ритмами. Например, уровень кортизола достигает пика утром и снижается к вечеру, пишет Guardian.

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.

