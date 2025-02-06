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От самолётов до прогнозов погоды: квантовые технологии будут использовать для моделирования турбулентности

1:26
Наука

Международная группа ученых разработала новый подход к моделированию турбулентности, основывающийся на квантовых вычислениях.

Боинг 777-312ER
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus
Боинг 777-312ER

Результаты исследования были опубликованы 29 января в журнале Science Advances. Ведущий автор работы Никита Гурьянов из Оксфордского университета, отметил, что точное моделирование и прогнозирование турбулентности могут иметь множество практических применений, включая улучшение конструкции самолетов, автомобилей, пропеллеров и искусственных сердец, а также повышение точности метеопрогнозов, сообщает CNN.

Гурьянов подчеркнул, что турбулентность остается нерешенной проблемой, так как современные компьютеры не могут точно смоделировать реалистичные потоки, и для проектирования, например, крыла самолета по-прежнему необходимы аэродинамические трубы. Исследование направлено на понимание взаимодействия различных масштабов турбулентности, которые могут варьироваться от пространств в тысячи световых лет до менее чем 30 сантиметров. 

Турбулентность считается одной из старейших нерешенных проблем в физике. Немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг даже говорил, что при встрече с Богом спросит о двух вещах: теории относительности и турбулентности, веря, что на первый вопрос точно получит ответ.

Уточнения

Турбуле́нтность — явление, когда при увеличении скорости течения жидкости (или газа) образуются нелинейные фрактальные волны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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