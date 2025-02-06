Прыгающий зонд на Луне: как китайский Чанъэ-7 поможет раскрыть тайны спутника Земли

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В 2026 году Китай планирует отправить на Луну зонд, способный за один прыжок преодолевать десятки километров.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under National Aeronautics and Space Administration Ночь

Его задача — поиск воды на Южном полюсе Луны. Зонд "Чанъэ-7" будет оснащен анализатором молекул воды для поиска льда, что может значительно сократить стоимость и время доставки воды с Земли, а также способствовать строительству лунной базы и изучению возможности существования жизни на Луне и других планетах, сообщает sakh.online.

"Чанъэ-7" будет состоять из четырех аппаратов: орбитального и посадочного модулей, лунохода и уникального шестиногого прыгающего зонда. Этот зонд сможет прыгать, сгибая ноги при приземлении, как человек. Он совершит как минимум три прыжка, тогда как традиционные зонды приземляются только один раз.

Зонд будет обладать возможностью ползти, прыгать и летать с помощью ракетной тяги, что позволит ему исследовать сложные участки местности и глубокие кратеры, в отличие от обычного лунохода.

Уточнения

Лунный кратер — углубление в поверхности Луны.

