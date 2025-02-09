Ещё одна статуя нашлась там, где её не ждали — находка на острове Пасхи

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

На острове Пасхи, известном своими загадочными статуями моаи, сделано новое удивительное открытие. В кратере вулкана Рано-Рараку, на дне высохшего озера, обнаружена очередная статуя, пролежавшая под водой около двух веков.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Статуя Моаи

Неожиданная находка в сердце вулкана

21 февраля группа чилийских ученых-волонтеров из трех университетов проводила работы по восстановлению болот в кратере Рано-Рараку. Именно тогда они наткнулись на новую статую моаи, лежащую на боку в центре высохшей лагуны. По словам представителей общины Ма'у Хенуа, управляющей национальным парком, это первый случай обнаружения моаи внутри этой лагуны.

Особенности новой статуи

Найденная статуя имеет высоту 1,6 метра и выполнена в традиционном стиле моаи: монолитная каменная фигура с вытянутым лицом, без ног, вырезанная из туфа — вулканической породы. Она лежит на боку, взирая в небо. Интересно, что последние 200–300 лет глубина лагуны составляла около трех метров, что делает невозможным размещение статуи человеком в этот период.

Исторический контекст

Остров Пасхи, или Рапа-Нуи, расположен в 3500 км к западу от Чили и знаменит своими мегалитическими платформами (аху) и монументальными статуями моаи. Предполагается, что их строительство началось вскоре после колонизации острова в XIII веке и со временем набирало обороты. Большинство статуй расположено вдоль береговой линии, и их точное назначение до сих пор остается предметом исследований.

Дальнейшие планы и исследования

В настоящее время группа исследователей ищет финансирование для проведения более глубокого изучения найденной статуи, включая определение ее возраста методом радиоуглеродного анализа. Пока не планируется перемещать моаи с места обнаружения.

Уточнения

О́стров Па́схи или Рапану́и (исп. Isla de Pascua, рап. Rapa Nui, нидерл. Paas eiland) — остров в юго-восточной части Тихого океана, территория Чили (вместе с необитаемым островом Сала-и-Гомес образует провинцию и коммуну Исла-де-Паскуа в составе области Вальпараисо).

