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Эволюционная загадка решена: предки гусей жили среди динозавров

1:54
Наука

Недавно исследованный ископаемый череп окончательно подтвердил, что Vegavis iaai - это древний родственник современных уток и гусей. Эта птица жила 69 миллионов лет назад, в позднем меловом периоде, рядом с последними динозаврами.

вегавис
Фото: Wikimedia Commons by El fosilmaníaco, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
вегавис

Череп был обнаружен ещё в 2011 году на острове Вега, недалеко от Антарктического полуострова. Однако из-за того, что он был заключён в твёрдую породу, учёным потребовались сотни часов работы, чтобы освободить его и провести детальный анализ.

Патрик О'Коннор из университета Огайо, который участвовал в исследовании, утверждает, что две ключевые особенности черепа характерны только для современных птиц.

Во-первых, большая часть верхнего клюва состоит из предчелюстной кости, а верхнечелюстная кость сильно уменьшена. Во-вторых, у вегависа, как и у современных птиц, передний мозг развит значительно больше, чем у его предков и динозавров, похожих на птиц.

В статье New Scientist утверждается, хотя вегавис принадлежит к той же группе, что и современные водоплавающие птицы, он сильно отличался от привычных нам уток и гусей. Его клюв, мышцы челюстей и задних конечностей указывают на то, что он был специализирован для ныряния в поисках рыбы. По словам О'Коннора, внешне он скорее напоминал современных лысух или гагар.

Жаклин Нгуен из Австралийского музея в Сиднее отмечает, что Vegavis iaai долгое время был предметом споров среди учёных, изучающих эволюцию птиц. Новое исследование подтвердило его принадлежность к группе современных водоплавающих, но при этом подчеркнуло его уникальность и возможную роль в ранней эволюции уток и гусей.

 

Уточнения

Вегавис (лат. Vegavis iaai) — вид вымерших птиц неясного систематического положения, единственный известный представитель одноимённого рода. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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