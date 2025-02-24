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Наука о счастье: в какое время суток мы чувствуем себя лучше всего

Наука

Исследователи на протяжении двух лет следили за тем, как меняется психическое состояние людей, их чувство благополучия, счастья и удовлетворенности жизнью в зависимости от времени суток, дня недели и сезона. В масштабном исследовании приняли участие почти 50 тысяч человек.

Девушка улыбается
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Девушка улыбается

Психическое состояние человека — величина динамичная. Оно способно изменяться как в течение дня, так и на более продолжительных отрезках времени. Однако до сих пор подобных исследований было немного, а если они и проводились, то чаще всего затрагивали небольшие группы или отдельных людей.

Недавно журнал BMJ Mental Health опубликовал одно из самых масштабных исследований на эту тему. Ученые из Университетского колледжа Лондона собрали данные о 49 тысячах жителей Великобритании, опрашивая их онлайн с марта 2020-го по март 2022 года. Оказалось, что в целом люди чувствуют себя счастливее по утрам, а ближе к полуночи их психическое состояние заметно ухудшается.

Как проводилось исследование

Для оценки психологического состояния применялись проверенные методики. Участников спрашивали о симптомах депрессии, тревожности, одиночества, а также об уровне счастья, удовлетворенности жизнью и ощущения смысла существования. Вопросы были прямыми:

  • "Насколько счастливыми вы чувствовали себя на прошлой неделе?"
  • "Насколько вы удовлетворены своей жизнью?"
  • "Насколько значимой вам кажется ваша деятельность?"

Опросы фиксировали не только ответы респондентов, но и время суток (с 6 утра до полуночи), а также точную дату (число, день недели, месяц и год). Дополнительно собирались данные о возрасте, поле, этнической принадлежности, уровне образования, занятости и месте проживания (город или сельская местность).

Как на психику влияет время суток и сезон

Исследование выявило четкие закономерности. Люди чувствовали себя значительно лучше летом, тогда как зимой чаще жаловались на депрессию, тревожность и одиночество. Показатели счастья, удовлетворенности жизнью и осознания смысла существования летом достигали максимальных значений.

Что касается дней недели, то они оказывали менее выраженное влияние. Однако по понедельникам и пятницам уровень удовлетворенности жизнью был выше, чем по воскресеньям. А еще люди отмечали, что ощущают себя счастливее по вторникам. Интересно, что чувство одиночества не зависело от дня недели.

Почему это важно

Поскольку исследование носит наблюдательный характер, ученые не могут точно сказать, что именно вызывает такие колебания в психическом состоянии. Они предполагают, что на результаты могли повлиять:

  • Сон и его циклы
  • Погодные условия
  • Физиологические процессы, зависящие от времени суток (например, выработка кортизола — гормона стресса)

Исследователи подчеркивают, что полученные данные могут быть полезны службам психологической поддержки и медицинским учреждениям. Если эти тенденции подтвердятся в дальнейшем, это поможет лучше планировать меры по поддержке психического здоровья населения.

Уточнения

Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- «хороший» и *čęstь «часть», то есть «хороший удел») — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации. Также является эмоцией.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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