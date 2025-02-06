Сделает ли Дмитрий Баранов из «Роскосмоса» super SpaceХ?

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Юрий Борисов покинул пост главы "Роскосмоса". Указ об отставке подписал президент Владимир Путин. Новым руководителем госкорпорации назначен Дмитрий Баканов, ранее — замминистра транспорта. Дмитрий Рогозин, ранее возглавлявший "Роскосмос", уже поздравил Баканова с назначением, назвав его "толковым специалистом и порядочным человеком".

Смена руководства стала неожиданностью для большинства сотрудников. О решении стало известно только утром 6 февраля. По предварительным данным, отставка может быть связана с проблемами в реализации проекта Национального космического центра (НКЦ) в Москве, а именно — с ростом стоимости строительства и вопросами будущих расходов на эксплуатацию. Тем не менее, в Кремле заявили, что увольнение Борисова – это плановая ротация, необходимая для "динамичного развития" «Роскосмоса», и претензий к нему нет.

Юрий Борисов возглавлял "Роскосмос" с лета 2022 года. На позицию он пришел из кресла вице-премьера, где курировал оборонпром и космическую деятельность. В декабре 2023 года Борисов анонсировал новый национальный проект по космосу, оценив его стоимость в 500-750 млрд рублей.

Что известно о новом руководителе?

Дмитрию Баканову 39 лет. Он имеет экономическое образование и степень кандидата экономических наук. Ранее Баканов руководил дочерней компанией «Роскосмоса» в сфере спутниковой связи — "Спутниковая система «Гонец»". Так что можно сказать: в «Роскосмосе» он — свой.