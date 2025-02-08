Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как дверь превращается в территорию для кошки: психологический аспект
Хотите лёгкий ужин без вреда для фигуры? Яйца могут быть отличным вариантом
Выписка Олега Стриженова из больницы: что говорят врачи?
Полировка, фильтры, масло: где можно сэкономить, а где лучше не рисковать
Базовое платье для работы, отдыха и вечеринок: как найти идеальный вариант
Февральские выходные 8-9-го принесут перемены: гороскоп для всех знаков
Этот ферментированный продукт: секрет здорового кишечника и лёгкой менопаузы
Хочешь сжечь больше жира? Названо лучшее время суток для тренировок
Где роскошь? Плесень и разруха вместо былого величия замка Пугачевой

Какой шанс, что в ваш самолёт попадёт обломок ракеты? Исследование даёт неожиданный ответ

3:14
Наука

Вероятность того, что космический мусор войдёт в атмосферу и пересечёт оживлённую зону полётов, составляет 26% в год, согласно исследованию Университета Британской Колумбии.

Falcon 9 — многоразовая тяжёлая ракета орбитального класса,
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by Joshua Conti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Falcon 9 — многоразовая тяжёлая ракета орбитального класса,

Хотя шанс столкновения мусора с самолётом очень мал, последствия могут быть серьёзными. Неконтролируемые обломки космических ракет могут мешать полётам, создавая дополнительные расходы для авиакомпаний и пассажиров.

Как ракеты создают риски для пассажиров на Земле?

Примером этого является инцидент 2022 года, когда 20-тонный фрагмент ракеты вынудил авиационные власти Испании и Франции закрыть часть своего воздушного пространства.

Исследование под руководством ученых отмечает, что растущее количество запусков ракет и полётов требует немедленных мер.

"Взрыв ракеты Starship компании SpaceX вскоре после старта показал, как сложно закрыть воздушное пространство. Когда есть точные данные о месте падения обломков, это одно, но что делать, если мусор просто падает с орбиты?", — отметил Юэн Райт, аспиранта Университета Британской Колумбии.

Мусор, остающийся на орбите после запуска спутников, иногда неконтролируемо входит в атмосферу. Хотя большинство обломков сгорает, часть из них всё равно доходит до земли.

Для вычисления вероятности повторного входа космического мусора в атмосферу учёные использовали данные о плотности воздушного движения в самых загруженных районах.

Например, в Денвере, где в день с наибольшей плотностью полётов находился один самолёт на 18 км², вероятность столкновения с космическим мусором составила 26%.

Кроме того, над Южной Европой вероятность такого события составила 75%. В 2024 году было совершено 258 успешных запусков ракет, а также 120 неконтролируемых возвращений фрагментов на Землю, и более 2300 корпусов ракет до сих пор находятся на орбите.

Космический мусор и авиапромышленность

Исследователи подсчитали, что вероятность столкновения космического мусора с самолётом в течение года составляет 1 к 430 000.

В случае попадания мусора в воздушное пространство, власти могут принять меры, перенаправив рейсы или закрыв воздушное пространство.

"Почему авиавласти должны справляться с этим риском? Космическая индустрия перекладывает свои проблемы на авиакомпании и пассажиров." — отметил Доктор Аарон Боули, соавтор исследования.

Лучше всего было бы, если бы ракеты, использовавшие свои ступени, контролируемо падали в океан, что позволило бы избежать подобных рисков. Но для этого нужны международные усилия.

"Для этого нужны глобальные стандарты. Страны и компании, запускающие спутники, должны быть обязаны улучшить свои ракеты." — добавил Доктор Майкл Байерс, профессор политологии.

Уточнения

Космический мусорподразумеваются все искусственные объекты и обломки от них в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям. Эффективных практических мер по уничтожению космического мусора на орбитах более 600 км пока не разработано.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Красота и стиль
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году Аудио 
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Наука и техника
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток Аудио 
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Красота и стиль
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Базовое платье для работы, отдыха и вечеринок: как найти идеальный вариант
Февральские выходные 8-9-го принесут перемены: гороскоп для всех знаков
Этот ферментированный продукт: секрет здорового кишечника и лёгкой менопаузы
Хочешь сжечь больше жира? Названо лучшее время суток для тренировок
Где роскошь? Плесень и разруха вместо былого величия замка Пугачевой
Мясо тает во рту: хитрость с маринадом, которую используют шеф-повара
Ошибка садоводов: почему без весенней подкормки малина даёт мало плодов
Какой шанс, что в ваш самолёт попадёт обломок ракеты? Исследование даёт неожиданный ответ
Брюс Уиллис теряет память и речь: семья актера борется за него
Корица — не только для выпечки: неожиданный способ защиты урожая, о котором мало кто знает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.