Какой шанс, что в ваш самолёт попадёт обломок ракеты? Исследование даёт неожиданный ответ

Вероятность того, что космический мусор войдёт в атмосферу и пересечёт оживлённую зону полётов, составляет 26% в год, согласно исследованию Университета Британской Колумбии.
Хотя шанс столкновения мусора с самолётом очень мал, последствия могут быть серьёзными. Неконтролируемые обломки космических ракет могут мешать полётам, создавая дополнительные расходы для авиакомпаний и пассажиров.
Примером этого является инцидент 2022 года, когда 20-тонный фрагмент ракеты вынудил авиационные власти Испании и Франции закрыть часть своего воздушного пространства.
Исследование под руководством ученых отмечает, что растущее количество запусков ракет и полётов требует немедленных мер.
"Взрыв ракеты Starship компании SpaceX вскоре после старта показал, как сложно закрыть воздушное пространство. Когда есть точные данные о месте падения обломков, это одно, но что делать, если мусор просто падает с орбиты?", — отметил Юэн Райт, аспиранта Университета Британской Колумбии.
Мусор, остающийся на орбите после запуска спутников, иногда неконтролируемо входит в атмосферу. Хотя большинство обломков сгорает, часть из них всё равно доходит до земли.
Для вычисления вероятности повторного входа космического мусора в атмосферу учёные использовали данные о плотности воздушного движения в самых загруженных районах.
Например, в Денвере, где в день с наибольшей плотностью полётов находился один самолёт на 18 км², вероятность столкновения с космическим мусором составила 26%.
Кроме того, над Южной Европой вероятность такого события составила 75%. В 2024 году было совершено 258 успешных запусков ракет, а также 120 неконтролируемых возвращений фрагментов на Землю, и более 2300 корпусов ракет до сих пор находятся на орбите.
Исследователи подсчитали, что вероятность столкновения космического мусора с самолётом в течение года составляет 1 к 430 000.
В случае попадания мусора в воздушное пространство, власти могут принять меры, перенаправив рейсы или закрыв воздушное пространство.
"Почему авиавласти должны справляться с этим риском? Космическая индустрия перекладывает свои проблемы на авиакомпании и пассажиров." — отметил Доктор Аарон Боули, соавтор исследования.
Лучше всего было бы, если бы ракеты, использовавшие свои ступени, контролируемо падали в океан, что позволило бы избежать подобных рисков. Но для этого нужны международные усилия.
"Для этого нужны глобальные стандарты. Страны и компании, запускающие спутники, должны быть обязаны улучшить свои ракеты." — добавил Доктор Майкл Байерс, профессор политологии.
Космический мусор — подразумеваются все искусственные объекты и обломки от них в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям. Эффективных практических мер по уничтожению космического мусора на орбитах более 600 км пока не разработано.
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