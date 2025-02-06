От радикулита до ожогов: югорская нефть на страже здоровья

2:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Югорский научно-исследовательский центр, специализирующийся на анализе и рациональном использовании недр, инициировал изучение образца нефти, добытого на одном из месторождений региона. Исполнителю предстоит выяснить, обладает ли данное "черное золото" способностью дезинфицировать и способствовать заживлению ран.

Фото: flickr.com by gambier20, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Розлив нефти

Центр рационального недропользования имени В. И. Шпильмана, расположенный в Югре, заказал исследование образца нефти, добытого на Верхнеколик-Еганском месторождении (восточная часть Нижневартовского района), под маркой "Югролан-бальнео". Основная цель проекта — выявить потенциальные целебные свойства этого продукта.

Исполнитель, которому предстоит провести исследование, должен изучить острую токсичность, а также противовоспалительные, обезболивающие и ранозаживляющие свойства одного образца очищенной нефти. Работу выполнит Пермский национальный исследовательский университет, а стоимость проекта составит 480 тысяч рублей. Об этом сообщает издание muksun.fm

Интерес к возможностям использования "черного золота" в медицинских целях, о которых говорили еще в советское время, возродился в 2021 году. Тогда ученые Пермского политехнического университета начали изучать недра Западной Сибири, чтобы найти альтернативу нафталанской нефти из Азербайджана, ранее применявшейся в лечебных целях. Эту нефть использовали в санаториях, а также для производства мазей, которые продавались как внутри СССР, так и за его пределами. Однако со временем запасы этого ресурса значительно сократились.

Идея не была забыта, и в 2023 году стало известно, что в Югре начались исследования двух образцов нефти, обозначенных как ХМАО-1 и ХМАО-2, свойства которых держались в секрете. Однако результаты этих работ до сих пор не обнародованы.

Ранее сообщалось, что сырую нафталановую нефть можно применять в бальнеологии для проведения лечебных ванн, эффективных при заболеваниях суставов, радикулите и кожных недугах. Кроме того, такая нефть может использоваться в производстве лечебных мазей, масел и эмульсий, применяемых в гинекологии, проктологии, дерматологии, нефрологии, а также для лечения ожогов и ран. На сегодняшний день известно, что в ХМАО нефть уже используется в косметической индустрии: местный бренд добавляет в свою продукцию масло "Югролан", получаемое из региональных сортов "черного золота".

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

