Готовьте плов с чистой совестью: новый сорт риса больше не портит атмосферу

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные разработали новый сорт риса, который значительно снижает выбросы метана во время выращивания на затопленных полях.

Фото: Wikimedia Commons by Quentar is licensed under Public domain рисовое поле

Выращивание традиционного риса сопровождается выбросами метана — парникового газа, который выделяется из почвы в результате жизнедеятельности микробов. Эти микроорганизмы расщепляют корневые выделения растений, производя метан. Однако исследователь Анна Шнурер и её коллеги нашли способ сократить этот процесс.

Они вырастили два сорта риса: Nipponbare и SUSIBA2. Последний оказался особенно перспективным: он вырабатывает меньше фумарата — соединения, которое способствует образованию метана. Дополнительно SUSIBA2 выделяет большое количество этанола, который подавляет активность метанообразующих микробов.

Команда учёных пошла дальше и скрестила высокоурожайный элитный сорт с сортом Хэйцзин, который обладает такими же низкими выбросами метана. В результате был создан новый сорт, который даёт урожай более 8 тонн с гектара и при этом выделяет на 70% меньше метана по сравнению с традиционными элитными сортами.

Исследователь Ле Кутр подчеркнул, что новый метод селекции не связан с генной инженерией. Это традиционное скрещивание, которое привело к созданию сорта, способного уменьшить синтез метана без сложных технологий.

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