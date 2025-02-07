Если бы эти обезьяны играли в покер, люди бы всегда проигрывали: как им удаётся всё понимать

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Бонобо могут интуитивно понимать, что человек не владеет определённой информацией, и приходят ему на помощь — это важный показатель способности приматов к осознанию чужого психического состояния.

Фото: Wikimedia Commons by Fanny Schertzer is licensed under Public domain бонобо Лола

Теория разума — это умение понимать, что другие могут мыслить иначе, чем ты. Этот навык позволяет нам взаимодействовать в обществе, осознавая, что у других людей могут быть собственные убеждения и знания. Вопрос о том, обладают ли этой способностью наши ближайшие эволюционные родственники, остаётся предметом научных дискуссий.

На протяжении десятилетий учёные исследовали эту тему, и, хотя результаты иногда противоречивы, всё же есть доказательства того, что человекообразные обезьяны могут проявлять элементы теории разума. Например, шимпанзе предупреждают соплеменников об опасности, если понимают, что те её ещё не заметили.

Однако до сих пор не было достаточно убедительных доказательств, что приматы способны осознавать чужую точку зрения и корректировать своё поведение. Чтобы выяснить это, исследователи Люк Таунроу и Кристофер Крупенье из университета Джона Хопкинса провели эксперимент с бонобо из исследовательского центра Ape Initiative в штате Айова.

В ходе эксперимента три самца бонобо взаимодействовали с человеком-экспериментатором. Перед ними стояли три перевёрнутых пластиковых стакана, под один из которых другой исследователь спрятал лакомство. В одном сценарии экспериментатор мог наблюдать за этим процессом, а в другом — нет.

Когда барьер, закрывавший обзор экспериментатора, убирали, бонобо указывали на стакан с едой значительно быстрее (в среднем на 1,5 секунды) в тех случаях, когда знали, что человек не видел спрятанное лакомство. Это доказывает, что приматы способны учитывать чужую осведомлённость и действовать соответствующим образом.

"Эти результаты подтверждают, что бонобо понимают различие между своими знаниями и знаниями других", — объясняет Крупенье.

Это наблюдение соответствует данным о поведении диких приматов, однако исследователи предупреждают, что изученные бонобо выросли в среде, ориентированной на взаимодействие с человеком. Тем не менее, их реакция говорит о биологической предрасположенности к такому поведению.

"Это открытие даёт основания предположить, что наши предки тоже обладали этой способностью", — говорит Лора Льюис из Калифорнийского университета в Беркли.

Способность понимать, что кто-то может не знать чего-то важного — например, местоположения пищи, — могла сыграть ключевую роль в развитии социального взаимодействия и сотрудничества. Результаты исследования обнародованы в журнале PNAS.

Уточнения

Боно́бо или ка́рликовый шимпанзе́ (лат. Pan paniscus) — вид млекопитающих из семейства гоминид.



Модель психики человека (англ Theory of Mind (ToM)). В литературе можно встретить и другие варианты перевода этого термина, например: понимание чужого сознания, теория намерений, теория сознания, теория разума и пр. (в фильмах «Би-би-си» встречается как «теория разума») — система репрезентаций психических феноменов (метарепрезентаций), интенсивно развивающаяся в детском возрасте.



Университе́т Джо́нса Хо́пкинса (иногда Гопкинса, англ. Johns Hopkins University) — частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США).

