Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гражданство по рождению: суд бессрочно заблокировал указ Трампа
"Союз-2.1в" ушёл в историю: запущен в космос в последний раз
Попробуйте эту 10-минутную тренировку, чтобы привести тело в форму
Выбираем удобную миску для собаки! Не забывайте про эти основные критерии
Лёд в упаковке – это нормально? Разбираемся, когда заморозка теряет пользу
Новый класс, новые технологии: что ждет Lada Vesta в будущем
Золотое время для россиян: как санкции повлияли на покупательский тренд?
Манная каша может быть полезной: 5 способов её улучшить
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью

Звёздные войны на море: США успешно испытали лазерную систему против БПЛА

1:48
Наука

Американские военно-морские силы (ВМС) сообщили об успешном испытании на эсминце Preble класса "Арли Берк" высокоэнергетической лазерной системы HELIOS (High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance system). Система продемонстрировала способность уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Лучи безопасных лазерных пушек
Фото: flickr.com by Jeff Keyzer from San Francisco, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лучи безопасных лазерных пушек

Центр контрмер в течение 2024 финансового года провел 32 испытания в 2024 финансовом году, которые также включали "разработку и оценку" некого "оружия направленной энергии". Однако данная информация об этом стала достоянием общественности лишь совсем недавно. Об этом свидетельствует отчет Управления директора по эксплуатационным испытаниям и оценке, опубликованный в январе. В отчете не конкретизированы дата и время проведения испытания, однако он содержит черно-белое фото, иллюстрирующее узкую полосу света, горизонтально исходящую от корабля куда-то за кадр. Данное событие стало последней демонстрацией использования судовых лазеров Соединёнными Штатами за последнее время.

Основной целью применения лазера против дрона являлась проверка и подтверждение функциональности, эффективности и возможностей системы HELIOS. Проведенные тесты представляют собой важный шаг на пути к полноценному введению корабельных лазеров в эксплуатацию.

Место проведения испытания не раскрывается. Известно, что эсминец Preble покинул военно-морскую базу в Сан-Диего, Калифорния, в сентябре 2024 года и прибыл в Йокосуку, Япония, 12 октября того же года.

Уточнения

Ла́зер — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Садоводство, цветоводство
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду Аудио 
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Домашние животные
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Советы
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Последние материалы
Путин высказался о жителях Курской области: мужественно переносят все испытания
Линька у кошек и собак: как с этим справиться
Дарение квартиры в 2025 году: пошаговая инструкция и важные нюансы
МВД России усиливает контроль за мигрантами, которые нарушают законы РФ
Не получается запечь вкусно рыбу? Вот главные ошибки при её приготовлении
Ксения Блаженная: в чём заключается подвиг юродства
США обскакали Россию по объёму поставок СПГ в Европу
Одна ошибка — и рассада погибнет: как правильно её закаливать перед пересадкой
Подвиг смирения и любви к ближнему: чему нас учит блаженная Ксения Петербургская
Как избавиться от пухлых щек: 7 способов, которые работают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.