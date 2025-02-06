Звёздные войны на море: США успешно испытали лазерную систему против БПЛА

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские военно-морские силы (ВМС) сообщили об успешном испытании на эсминце Preble класса "Арли Берк" высокоэнергетической лазерной системы HELIOS (High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance system). Система продемонстрировала способность уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Фото: flickr.com by Jeff Keyzer from San Francisco, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лучи безопасных лазерных пушек

Центр контрмер в течение 2024 финансового года провел 32 испытания в 2024 финансовом году, которые также включали "разработку и оценку" некого "оружия направленной энергии". Однако данная информация об этом стала достоянием общественности лишь совсем недавно. Об этом свидетельствует отчет Управления директора по эксплуатационным испытаниям и оценке, опубликованный в январе. В отчете не конкретизированы дата и время проведения испытания, однако он содержит черно-белое фото, иллюстрирующее узкую полосу света, горизонтально исходящую от корабля куда-то за кадр. Данное событие стало последней демонстрацией использования судовых лазеров Соединёнными Штатами за последнее время.

Основной целью применения лазера против дрона являлась проверка и подтверждение функциональности, эффективности и возможностей системы HELIOS. Проведенные тесты представляют собой важный шаг на пути к полноценному введению корабельных лазеров в эксплуатацию.

Место проведения испытания не раскрывается. Известно, что эсминец Preble покинул военно-морскую базу в Сан-Диего, Калифорния, в сентябре 2024 года и прибыл в Йокосуку, Япония, 12 октября того же года.

Уточнения

Ла́зер — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

