Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывшая жена Филиппа Бегака, женившегося на Насте Ивлеевой, нашла повод уколоть экс-возлюбленного
Канье Уэст высказался о своих постах про Гитлера и евреев: я победил
Теплица в красном цвете: этот сорт томатов плодоносит без остановки
Любители морепродуктов будут в восторге от этого крабового салата с креветками
Актриса Пересильд раскрыла, мечтает ли о престижной кинопремии
Минтранс предложил новые меры для борьбы с авиадебоширами
Байден лишен доступа к секретной информации, решение принял Трамп
Макароны с сыром по-американски – просто, сытно и безумно вкусно
Битва за Часов Яр: российские бойцы штурмуют уже центр города

Первые американцы оказались не теми, за кого их считали: новые находки рушат старые теории

2:16
Наука

Недавние археологические и генетические исследования бросают вызов устоявшимся представлениям о первых обитателях Америки, предлагая новые теории об их происхождении и времени заселения континента.

Индейцы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Индейцы

Новые данные из Уайт-Сэндс

В Национальном парке Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико) обнаружены окаменелые отпечатки ног, возраст которых оценивается в 21-23 тысячи лет. Это свидетельствует о присутствии человека в Северной Америке значительно раньше, чем предполагалось ранее.

Генетические открытия

Генетические исследования показывают, что первые американцы произошли от смешения древних популяций Северной Сибири и Восточной Азии около 20-23 тысяч лет назад. Это ставит под сомнение традиционную гипотезу о миграции из Японии.

Пересмотр теории миграции

Ранее считалось, что первые жители Америки мигрировали из Японии около 15 тысяч лет назад, основываясь на сходстве каменных орудий. Однако исследование под руководством профессора Ричарда Скотта из Университета Невады-Рено, анализировавшее генетику древних зубов, не выявило значимой связи между коренными американцами и японским народом Дзёмон.

"Наши результаты показывают, что коренные американцы, скорее всего, не являются потомками народа Дзёмон", — объясняет профессор Скотт.

Альтернативные маршруты заселения

Обнаруженные в Уайт-Сэндс и Куперс-Ферри (штат Айдахо) артефакты, датируемые 16 тысячами лет назад, указывают на более раннее присутствие человека в Америке. Это предполагает, что первые люди могли использовать прибрежный маршрут вдоль Тихоокеанского побережья, перемещаясь пешком или на примитивных лодках, задолго до открытия незамерзающего коридора через Северную Америку.

"Эти находки меняют наше понимание ранней миграции в Америку", — добавляет профессор Скотт.

Таким образом, новые открытия требуют пересмотра существующих теорий о заселении Америки и подчеркивают необходимость дальнейших исследований в этой области.

Уточнения

Американец — в широком смысле — житель Америки, в узком — США.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Экономика и бизнес
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России Аудио 
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Авто
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Бывшая жена Филиппа Бегака, женившегося на Насте Ивлеевой, нашла повод уколоть экс-возлюбленного
Канье Уэст высказался о своих постах про Гитлера и евреев: я победил
Теплица в красном цвете: этот сорт томатов плодоносит без остановки
Любители морепродуктов будут в восторге от этого крабового салата с креветками
Актриса Пересильд раскрыла, мечтает ли о престижной кинопремии
Минтранс предложил новые меры для борьбы с авиадебоширами
Байден лишен доступа к секретной информации, решение принял Трамп
Макароны с сыром по-американски – просто, сытно и безумно вкусно
Битва за Часов Яр: российские бойцы штурмуют уже центр города
Покинувший Россию месяц назад Сергей Лазарев вывез детей и мать: куда отправился артист
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.