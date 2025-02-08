Первые американцы оказались не теми, за кого их считали: новые находки рушат старые теории

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние археологические и генетические исследования бросают вызов устоявшимся представлениям о первых обитателях Америки, предлагая новые теории об их происхождении и времени заселения континента.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Индейцы

Новые данные из Уайт-Сэндс

В Национальном парке Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико) обнаружены окаменелые отпечатки ног, возраст которых оценивается в 21-23 тысячи лет. Это свидетельствует о присутствии человека в Северной Америке значительно раньше, чем предполагалось ранее.

Генетические открытия

Генетические исследования показывают, что первые американцы произошли от смешения древних популяций Северной Сибири и Восточной Азии около 20-23 тысяч лет назад. Это ставит под сомнение традиционную гипотезу о миграции из Японии.

Пересмотр теории миграции

Ранее считалось, что первые жители Америки мигрировали из Японии около 15 тысяч лет назад, основываясь на сходстве каменных орудий. Однако исследование под руководством профессора Ричарда Скотта из Университета Невады-Рено, анализировавшее генетику древних зубов, не выявило значимой связи между коренными американцами и японским народом Дзёмон.

"Наши результаты показывают, что коренные американцы, скорее всего, не являются потомками народа Дзёмон", — объясняет профессор Скотт.

Альтернативные маршруты заселения

Обнаруженные в Уайт-Сэндс и Куперс-Ферри (штат Айдахо) артефакты, датируемые 16 тысячами лет назад, указывают на более раннее присутствие человека в Америке. Это предполагает, что первые люди могли использовать прибрежный маршрут вдоль Тихоокеанского побережья, перемещаясь пешком или на примитивных лодках, задолго до открытия незамерзающего коридора через Северную Америку.

"Эти находки меняют наше понимание ранней миграции в Америку", — добавляет профессор Скотт.

Таким образом, новые открытия требуют пересмотра существующих теорий о заселении Америки и подчеркивают необходимость дальнейших исследований в этой области.

Уточнения

Американец — в широком смысле — житель Америки, в узком — США.

