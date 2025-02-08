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Тысячи лет под землёй: найдено исчезнувшее государство майя, о котором никто не знал

1:52
Наука

Недавнее открытие в северной части Гватемалы проливает свет на ранее неизвестную цивилизацию майя. Археологи обнаружили останки более 900 взаимосвязанных поселений, охватывающих около 1 685 квадратных километров. Это открытие, опубликованное в журнале Ancient Mesoamerica, стало возможным благодаря использованию технологии LiDAR, которая позволяет "видеть" сквозь густую растительность.

Цивилизация Майа
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цивилизация Майа

Ключевые находки

  • Дороги: обнаружено более 130 километров дорог, соединяющих различные поселения, что свидетельствует о высоком уровне организации и взаимодействия между ними.

  • Игровые площадки: найдено около 30 площадок для игры в мяч, популярной в культуре майя.

  • Архитектурные сооружения: выявлены большие платформы и пирамиды, которые, вероятно, служили политическими центрами.

Ранее считалось, что этот регион был малонаселён. Однако масштаб и сложность обнаруженных структур указывают на обратное.

"Масштаб труда при строительстве массивных платформ, дворцов, плотин, дамб и пирамид, относящихся к среднему и позднему доклассическому периоду, предполагает организационную силу тысяч рабочих," — отмечают авторы исследования.

Отсутствие постоянных рек и озер в регионе требовало создания сложных систем водоснабжения. Археологи обнаружили около 200 искусственных водохранилищ и сеть каналов для транспортировки воды, что свидетельствует о высоком уровне инженерных знаний майя.

Это открытие меняет представление о плотности населения и уровне развития инфраструктуры в доклассический период майя, подчеркивая их способность к сложной организации и управлению ресурсами.

Уточнения

Майя — доколумбовая цивилизация в Месоамерике.

Ю́жная Аме́рика — один из шести материков планеты Земля, расположенный на юге Западного полушария. Омывается на западе Тихим океаном, на востоке — Атлантическим, на севере — Карибским морем, которое является естественным рубежом между двумя Америками.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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