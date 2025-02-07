66 миллионов лет назад всё исчезло, но леса восстали из пепла разрушения

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Около 66 миллионов лет назад на Землю рухнул гигантский астероид. Это столкновение вызвало массовое вымирание, уничтожив 75% всех живых существ. Но мало кто задумывается, что именно эта катастрофа дала начало самым густым лесам на планете — тропикам Амазонки.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Конец эпохи динозавров

Мир до и после удара

До падения астероида южноамериканские леса выглядели иначе: в них преобладали хвойные деревья, а полог был более открытым. Однако после удара начались резкие изменения.

"Лес, который мы видим сегодня, появился благодаря событию 66 миллионов лет назад," — объясняет палеонтолог Карлос Харамилло из Смитсоновского института.

Ученые изучили десятки тысяч образцов окаменелой пыльцы и листьев, относящихся к периоду до и после столкновения. Они обнаружили, что после катастрофы флора утратила почти половину своего разнообразия, а экосистеме потребовалось около 6 миллионов лет на восстановление.

Почему изменились леса?

Существует несколько объяснений:

После вымирания динозавров исчезли крупные травоядные, которые уничтожали подлесок, давая новым растениям больше пространства.

В почву попало огромное количество питательных веществ из золы, что ускорило рост покрытосеменных.

Хвойные и папоротники, доминировавшие раньше, постепенно уступили место цветковым растениям.

"Когда происходят такие события, они меняют правила всей экосистемы," — рассказывает палеоботаник Эллен Куррано из Университета Вайоминга.

Уроки для будущего

Сегодня Амазонка находится под угрозой — массовые вырубки и изменения климата влияют на её состояние. Исследователи считают, что понимание древних катастроф поможет предсказать последствия современных изменений.

"Мы наблюдаем ещё одно массовое вымирание, на этот раз вызванное деятельностью человека," — добавляет палеонтолог Бонни Джейкобс из Южного методистского университета.

Как и миллионы лет назад, природа адаптируется, но вопрос в том, сможем ли мы предотвратить новую катастрофу?

Уточнения

Лес — экологическая система, биогеоценоз, в которой главной жизненной формой являются деревья.

