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Ей 69 миллионов лет, и вы её знаете: птица, которая видела конец динозавров

Наука

Могли ли утки и гуси плавать среди динозавров? Недавняя находка в Антарктиде подтверждает это предположение.

Чайка в небе
Фото: unsplash.com by Alex Wigan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чайка в небе

В 2011 году экспедиция на Антарктический полуостров обнаружила почти целый окаменелый череп древней птицы, жившей около 69 миллионов лет назад, в конце мелового периода. Этот вид, известный как Vegavis iaai, ранее был известен лишь по частичным скелетам, что вызывало споры среди палеонтологов относительно его места на эволюционном древе птиц.

Новый череп проливает свет на эти дебаты. Он демонстрирует черты, характерные для современных водоплавающих птиц, особенно гусеобразных. Форма мозга и длинный узкий клюв без зубов указывают на родство с утками и гусями. Кроме того, мощные челюстные мышцы свидетельствуют о способности Vegavis нырять и ловить рыбу, что схоже с поведением современных поганок и гагар.

"Немногие птицы способны вызвать столько споров среди палеонтологов, как Vegavis. Эта новая находка поможет разрешить многие из этих споров, главным образом: где Vegavis находится на древе жизни птиц?" — отмечает доктор Кристофер Торрес из Университета Огайо и Университета Пасифик, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature.

Ранее найденные окаменелости мелового периода, такие как в Мадагаскаре и Аргентине, представляли собой необычных птиц с зубами и длинными хвостами, лишь отдалённо связанных с современными видами. Однако Vegavis демонстрирует, что уже тогда существовали птицы, близкие к современным, особенно в южных регионах, таких как Антарктида.

"Нечто совершенно иное, по-видимому, происходило в отдалённых уголках Южного полушария, особенно в Антарктиде", — добавляет доктор Патрик О'Коннор из Университета Огайо и Денверского музея природы и науки, соавтор исследования.

Эта находка не только уточняет эволюционную историю птиц, но и подчеркивает важность Антарктиды в изучении ранних этапов их развития.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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