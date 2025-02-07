Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На решение Трампа подали в суд. Судья приостановил действие инициативы президента США
Кипячение не спасёт: водопроводная вода может испортить ваши блюда
Электрофорез: бесполезная процедура или действенный метод
Как кошки показывают свою любовь: простые знаки от вашего друга
Не тратьте деньги зря — какие народные рецепты от простуды на самом деле не помогают
Что изменилось в автоаптечке? Проверьте, соответствует ли ваша новым нормам
Денежное дерево под угрозой: самые опасные ошибки полива, которых стоит избегать
Бразильский Сен-Тропе: почему все влюбляются в Бузиос
Секрет стойкости и естественного цвета: почему тинт — это лучшее, что можно нанести на губы

Затонувшие острова у Канар испугали исследователей: легенда об Атлантиде может быть реальнее, чем казалось

2:36
Наука

Испанские учёные из Геологического и горного института Испании (IGME-CSIC) сделали сенсационное открытие: у берегов острова Лансароте, входящего в состав Канарского архипелага, они обнаружили затонувшие острова. Найденные подводные структуры представляют собой вершины древнего архипелага, который существовал миллионы лет назад. Открытие уже связывают с легендой об Атлантиде.

Атлантида
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Атлантида

"Они были островами в прошлом, и они затонули. И они все еще тонут, как рассказывает легенда об Атлантиде", — заявил морской геолог Луис Сомоса, руководитель проекта.

Как погружался архипелаг

По данным исследований, в эпоху эоцена (56-34 миллиона лет назад) эти острова возвышались над уровнем моря и представляли собой отдельный архипелаг. Со временем вулканическая активность прекратилась, породы начали уплотняться, и острова постепенно опустились под воду.

"Некоторые из этих затонувших островов находятся всего в 60 метрах под поверхностью океана, и на них до сих пор можно обнаружить пляжи, скалы и песчаные дюны", — поясняют исследователи.

Связь с легендой об Атлантиде

Находка породила новые теории о возможном реальном прототипе Атлантиды. Впервые миф о затонувшем материке описал древнегреческий философ Платон более 2 300 лет назад. Он рассказывал о могущественной цивилизации, уничтоженной в результате природной катастрофы.

"Конечно, мы не говорим, что это настоящая Атлантида, но этот регион мог вдохновить древних людей на создание мифа о затонувшем мире", — уточняют учёные.

Дальнейшие исследования

Учёные планируют продолжить исследования подводных вулканов Канарских островов, чтобы определить точный возраст пород и время, когда острова начали погружаться под воду. Уже запланирована новая экспедиция, которая пройдёт в следующем году.

"Мы находим доказательства того, что в прошлом здесь были земли, которых сегодня больше нет. Это удивительное открытие, которое может дать нам новые знания о геологических процессах Земли", — добавил Луис Сомоса.

Хотя связь Лос-Атлантеса с Атлантидой остается лишь гипотезой, находка уже вызвала широкий интерес среди историков, археологов и геологов. Возможно, новые исследования помогут раскрыть ещё больше тайн древних затонувших земель.

Уточнения

Атланти́да (др.-греч. Ἀτλαντὶς, лат. Atlantis) — мифический остров, известный по описаниям в диалогах Платона «Тимей» и «Критий» (со ссылкой на Солона).

Кана́рские острова́ (исп. Islas Canarias) — архипелаг из семи островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки (Марокко и Западная Сахара).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год
Недвижимость
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год Аудио 
Что лучше: запекать в фольге или в рукаве? Ответ вас удивит
Еда и рецепты
Что лучше: запекать в фольге или в рукаве? Ответ вас удивит Аудио 
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением
Красота и стиль
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Школьное питание влияет на когнитивные функции школьников Дмитрий Плотников Эксперт Пушкин рассказал о задачах нового руководителя Роскосмоса Баканова Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Последние материалы
Электрофорез: бесполезная процедура или действенный метод
Как кошки показывают свою любовь: простые знаки от вашего друга
Не тратьте деньги зря — какие народные рецепты от простуды на самом деле не помогают
Что изменилось в автоаптечке? Проверьте, соответствует ли ваша новым нормам
Денежное дерево под угрозой: самые опасные ошибки полива, которых стоит избегать
Бразильский Сен-Тропе: почему все влюбляются в Бузиос
Секрет стойкости и естественного цвета: почему тинт — это лучшее, что можно нанести на губы
Апельсины — идеальный фрукт для здоровья, но есть одно важное условие
99% людей не знают, как реально накачать огромный трицепс
Затонувшие острова у Канар испугали исследователей: легенда об Атлантиде может быть реальнее, чем казалось
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.