Затонувшие острова у Канар испугали исследователей: легенда об Атлантиде может быть реальнее, чем казалось

2:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Испанские учёные из Геологического и горного института Испании (IGME-CSIC) сделали сенсационное открытие: у берегов острова Лансароте, входящего в состав Канарского архипелага, они обнаружили затонувшие острова. Найденные подводные структуры представляют собой вершины древнего архипелага, который существовал миллионы лет назад. Открытие уже связывают с легендой об Атлантиде.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Атлантида

"Они были островами в прошлом, и они затонули. И они все еще тонут, как рассказывает легенда об Атлантиде", — заявил морской геолог Луис Сомоса, руководитель проекта.

Как погружался архипелаг

По данным исследований, в эпоху эоцена (56-34 миллиона лет назад) эти острова возвышались над уровнем моря и представляли собой отдельный архипелаг. Со временем вулканическая активность прекратилась, породы начали уплотняться, и острова постепенно опустились под воду.

"Некоторые из этих затонувших островов находятся всего в 60 метрах под поверхностью океана, и на них до сих пор можно обнаружить пляжи, скалы и песчаные дюны", — поясняют исследователи.

Связь с легендой об Атлантиде

Находка породила новые теории о возможном реальном прототипе Атлантиды. Впервые миф о затонувшем материке описал древнегреческий философ Платон более 2 300 лет назад. Он рассказывал о могущественной цивилизации, уничтоженной в результате природной катастрофы.

"Конечно, мы не говорим, что это настоящая Атлантида, но этот регион мог вдохновить древних людей на создание мифа о затонувшем мире", — уточняют учёные.

Дальнейшие исследования

Учёные планируют продолжить исследования подводных вулканов Канарских островов, чтобы определить точный возраст пород и время, когда острова начали погружаться под воду. Уже запланирована новая экспедиция, которая пройдёт в следующем году.

"Мы находим доказательства того, что в прошлом здесь были земли, которых сегодня больше нет. Это удивительное открытие, которое может дать нам новые знания о геологических процессах Земли", — добавил Луис Сомоса.

Хотя связь Лос-Атлантеса с Атлантидой остается лишь гипотезой, находка уже вызвала широкий интерес среди историков, археологов и геологов. Возможно, новые исследования помогут раскрыть ещё больше тайн древних затонувших земель.

Уточнения

Атланти́да (др.-греч. Ἀτλαντὶς, лат. Atlantis) — мифический остров, известный по описаниям в диалогах Платона «Тимей» и «Критий» (со ссылкой на Солона).



Кана́рские острова́ (исп. Islas Canarias) — архипелаг из семи островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки (Марокко и Западная Сахара).

