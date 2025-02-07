Как можно использовать нейроны для контроля аппетита и похудения

Задумывались ли вы, почему после обеда или ужина мы перестаем есть? Это не просто воля или привычка — за этим стоит работа наших нейронов.
Ученые обнаружили, что определенная группа нейронов в стволе головного мозга контролирует, когда мы чувствуем насыщение и перестаем есть.
Исследование, опубликованное 5 февраля 2025 года в журнале Cell, показало, что нейроны, вырабатывающие холецистокинин (CCK), играют ключевую роль в прекращении еды.
Эти нейроны получают сигналы от рецепторов, которые фиксируют, сколько пищи мы съели, насколько полон наш желудок и какой уровень гормонов голода в крови. Когда эти нейроны активируются, мы начинаем чувствовать насыщение и перестаем есть.
Шриканта Чоудхури, ведущий автор исследования, объясняет, что разные части мозга регулируют различные аспекты пищевого поведения.
Например, гипоталамус стимулирует чувство голода, когда уровень метаболизма низкий, а другие клетки контролируют движение челюстей при еде. Однако до сих пор оставался неясным механизм, который контролирует, сколько пищи мы съедаем за один прием пищи.
Исследования показывают, что ствол головного мозга играет важную роль в ощущении насыщения. Ученые провели эксперименты на генетически модифицированных мышах, которые позволяли включать и выключать нейроны CCK с помощью света.
Результаты показали, что активированные нейроны уменьшали количество потребляемой пищи, а степень активации напрямую влияла на то, как быстро мыши прекращали есть.
Если аналогичные нейроны будут найдены в стволе головного мозга человека, это может привести к созданию новых методов лечения ожирения.
В частности, ученые уже обнаружили, что препараты, такие как эксендин-4 (аналог Оземпика и Вегови), могут активировать эти нейроны и подавить аппетит.
Чоудхури предполагает, что результаты могут стать основой для клинических вмешательств в регулирование пищевого поведения и разработки препаратов для снижения веса, однако исследования пока ограничены только мышами.
Холецистокини́н (CCK; ранее также имел название панкреозимин) — нейропептидный гормон, вырабатываемый I-клетками слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и проксимальным отделом тощей кишки.
Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.
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