Как можно использовать нейроны для контроля аппетита и похудения

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Задумывались ли вы, почему после обеда или ужина мы перестаем есть? Это не просто воля или привычка — за этим стоит работа наших нейронов.

Фото: Wikipedia by Sean Aranda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Люди едят

Ученые обнаружили, что определенная группа нейронов в стволе головного мозга контролирует, когда мы чувствуем насыщение и перестаем есть.

Нейроны, отвечающие за чувство сытости

Исследование, опубликованное 5 февраля 2025 года в журнале Cell, показало, что нейроны, вырабатывающие холецистокинин (CCK), играют ключевую роль в прекращении еды.

Эти нейроны получают сигналы от рецепторов, которые фиксируют, сколько пищи мы съели, насколько полон наш желудок и какой уровень гормонов голода в крови. Когда эти нейроны активируются, мы начинаем чувствовать насыщение и перестаем есть.

Шриканта Чоудхури, ведущий автор исследования, объясняет, что разные части мозга регулируют различные аспекты пищевого поведения.

Например, гипоталамус стимулирует чувство голода, когда уровень метаболизма низкий, а другие клетки контролируют движение челюстей при еде. Однако до сих пор оставался неясным механизм, который контролирует, сколько пищи мы съедаем за один прием пищи.

Роль ствола мозга в ощущении сытости

Исследования показывают, что ствол головного мозга играет важную роль в ощущении насыщения. Ученые провели эксперименты на генетически модифицированных мышах, которые позволяли включать и выключать нейроны CCK с помощью света.

Результаты показали, что активированные нейроны уменьшали количество потребляемой пищи, а степень активации напрямую влияла на то, как быстро мыши прекращали есть.

Возможности для будущего лечения ожирения

Если аналогичные нейроны будут найдены в стволе головного мозга человека, это может привести к созданию новых методов лечения ожирения.

В частности, ученые уже обнаружили, что препараты, такие как эксендин-4 (аналог Оземпика и Вегови), могут активировать эти нейроны и подавить аппетит.

Чоудхури предполагает, что результаты могут стать основой для клинических вмешательств в регулирование пищевого поведения и разработки препаратов для снижения веса, однако исследования пока ограничены только мышами.

Уточнения

Холецистокини́н (CCK; ранее также имел название панкреозимин) — нейропептидный гормон, вырабатываемый I-клетками слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и проксимальным отделом тощей кишки.



Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.

