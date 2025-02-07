Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток

Что если вам скажут, что Земля замедляется, а сутки становятся длиннее?
Звучит как фантастика, но это действительно происходит. Согласно последним исследованиям, вращение нашей планеты замедляется, и в далеком будущем дни могут стать длиннее на целый час. Как такое возможно?
Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), раскрывает интересную причину этого явления.
Все связано с Луной, которая постепенно удаляется от Земли. В прошлом она была значительно ближе к нашей планете, и её притяжение влияло на вращение Земли, ускоряя его. Но Луна продолжает удаляться на 3,82 сантиметра в год, и это замедляет скорость вращения планеты.
Стивен Мейерс, один из авторов исследования, объяснил этот процесс, сравнив его с фигуристом, который замедляется, вытягивая руки. Когда Луна отдаляется, Земля "теряет" свою скорость вращения, и дни становятся немного длиннее.
Ученые реконструировали взаимосвязь между Землей и Луной, и оказалось, что 1,4 миллиарда лет назад сутки на нашей планете составляли всего 18 часов.
В те времена Луна была значительно ближе к Земле, и её притяжение заставляло планету вращаться быстрее.
Хотя это явление удивительное, оно происходит очень медленно. Каждый день длится на несколько миллисекунд дольше. В 1972 году началась практика добавления дополнительной секунды к каждому дню.
С тех пор такие "вставки" происходят примерно 27 раз, последний раз это было в конце 2016 года, когда добавили 61 секунду в последнюю минуту года. Однако, чтобы сутки стали на один час длиннее, учёным потребуется около 200 миллионов лет.
Хотя изменения в продолжительности дня столь малы и происходят так медленно, они имеют большое значение для долгосрочных процессов, таких как климат, приливы и отливы.
Эти изменения также напоминают нам, как тесно наша планета связана с космосом и гравитационными силами.
Су́тки — единица измерения времени, приблизительно равная периоду обращения Земли вокруг своей оси. Сутки делятся на 24 часа (1440 минут, или 86 400 секунд) и условно делятся на 4 характерных интервала: утро, день, вечер, ночь.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли.
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