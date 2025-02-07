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Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток

2:29
Наука

Что если вам скажут, что Земля замедляется, а сутки становятся длиннее?

Земля и Луна
Фото: commons.wikimedia.org by Gregorius28, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Земля и Луна

Звучит как фантастика, но это действительно происходит. Согласно последним исследованиям, вращение нашей планеты замедляется, и в далеком будущем дни могут стать длиннее на целый час. Как такое возможно?

Причина замедления вращения: Луна

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), раскрывает интересную причину этого явления.

Все связано с Луной, которая постепенно удаляется от Земли. В прошлом она была значительно ближе к нашей планете, и её притяжение влияло на вращение Земли, ускоряя его. Но Луна продолжает удаляться на 3,82 сантиметра в год, и это замедляет скорость вращения планеты.

Стивен Мейерс, один из авторов исследования, объяснил этот процесс, сравнив его с фигуристом, который замедляется, вытягивая руки. Когда Луна отдаляется, Земля "теряет" свою скорость вращения, и дни становятся немного длиннее.

Как давно это началось?

Ученые реконструировали взаимосвязь между Землей и Луной, и оказалось, что 1,4 миллиарда лет назад сутки на нашей планете составляли всего 18 часов.

В те времена Луна была значительно ближе к Земле, и её притяжение заставляло планету вращаться быстрее.

Когда станут длиннее наши дни?

Хотя это явление удивительное, оно происходит очень медленно. Каждый день длится на несколько миллисекунд дольше. В 1972 году началась практика добавления дополнительной секунды к каждому дню.

С тех пор такие "вставки" происходят примерно 27 раз, последний раз это было в конце 2016 года, когда добавили 61 секунду в последнюю минуту года. Однако, чтобы сутки стали на один час длиннее, учёным потребуется около 200 миллионов лет.

Что это значит для нас?

Хотя изменения в продолжительности дня столь малы и происходят так медленно, они имеют большое значение для долгосрочных процессов, таких как климат, приливы и отливы.

Эти изменения также напоминают нам, как тесно наша планета связана с космосом и гравитационными силами.

Уточнения

Су́тки — единица измерения времени, приблизительно равная периоду обращения Земли вокруг своей оси. Сутки делятся на 24 часа (1440 минут, или 86 400 секунд) и условно делятся на 4 характерных интервала: утро, день, вечер, ночь. 

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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