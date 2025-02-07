Древние египтяне боготворили рыжих кошек: а что, если они знали то, что нам неизвестно

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Рыжие кошки давно завоевали симпатии людей — их считают ласковыми, озорными и харизматичными. Но что стоит за их уникальным внешним видом, и почему таких питомцев так мало?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Гены, определяющие окрас

Яркий рыжий цвет этих кошек не случаен: за ним стоит генетика. В статье, опубликованной в журнале Science, подробно рассматривается, как изменение гена MC1R влияет на цвет шерсти.

Этот ген регулирует выработку двух типов меланина: эумеланина (черного или коричневого) и феомеланина (красного или оранжевого). У рыжих кошек преобладает феомеланин, что и дает им характерный окрас.

Почему рыжих кошек так мало?

Еще одной особенностью рыжих кошек является их половая предрасположенность. Около 80% таких питомцев — самцы.

Это связано с тем, что ген MC1R находится на X-хромосоме, а у самцов всего одна такая хромосома (XY). Самкам же для получения рыжего окраса требуется наличие двух копий этого гена, что делает рыжих кошек среди самок гораздо реже встречающимися.

Древнее происхождение

Интересно, что исследования показывают: рыжие кошки не новинка XXI века.

Некоторые мумифицированные кошки из Древнего Египта имели рыжий окрас, что свидетельствует о том, что эта мутация существует уже несколько тысяч лет.

Что насчет их характера?

Многие владельцы считают рыжих кошек более ласковыми и игривыми, но научных доказательств, подтверждающих связь между окрасом и поведением, нет.

Несмотря на популярность видеороликов, подчеркивающих харизму рыжих кошек, ученые не нашли убедительных доказательств того, что ген, ответственный за окрас, влияет на характер животных.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

