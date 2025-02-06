Творчество без души? ИИ в искусстве по мнению ученых

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Искусственный интеллект часто воспринимается как угроза для творческих профессий, но новое исследование ставит этот вопрос под сомнение, сообщает "Царьград".

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Искусственный интеллект

Эксперты из Университета Южной Австралии недавно опубликовали выводы, которые подтверждают: ИИ может помочь в творческом процессе, но не способен заменить человека в искусстве.

Как ИИ помогает творцам?

Основной вывод, к которому пришли ученые, заключается в том, что ИИ может быть полезен, если он дополняет человеческие усилия.

Машины могут взять на себя рутинные и предсказуемые задачи, освобождая время для более креативной и неалгоритмичной работы человека.

Профессор Дэвид Кропли, возглавивший исследование, приводит интересный пример. Он попросил чат-бот DALL-E 2 создать изображение в стиле знаменитой картины "Мона Лиза".

Задача заключалась в том, чтобы изобразить женщину, скучающую за смартфоном. ИИ успешно справился с задачей.

"Единственное, что действительно сделал ИИ, — избавил меня от необходимости учиться рисовать". — отметил Кропли.

Творчество или помощь?

Таким образом, хотя ИИ может создавать изображения и выполнять другие творческие задания, он все же не в состоянии заменить полноценно художника или другого творца.

Вместо того, чтобы создавать уникальные произведения, ИИ работает лишь как инструмент, выполняя то, что ему скажет человек.

Реальная угроза или помощник?

Многие опасаются, что ИИ заменит творческих специалистов, но исследование показывает, что это маловероятно. ИИ скорее станет помощником, чем конкурентом, дополняя усилия человека, а не полностью его заменяя.

Уточнения

Креати́вность (от лат. creatio — творчество) — умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов. В результате чего, творческая личность всегда обладает креативностью, это её неотъемлемая часть.



"Мо́на Ли́за" (полное название — "Портре́т госпожи́ Ли́зы дель Джоко́ндо", итал. Ritratto di Monna Lisa del Giocondo) — картина Леонардо да Винчи, одно из самых известных произведений живописи. Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шёлком Франческо дель Джокондо.

