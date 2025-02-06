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Загадочное растение, не имеющее аналогов, потрясло ученых

3:25
Наука

Окаменелости возрастом 47 миллионов лет, найденные в штате Юта, представляют собой загадку для палеоботаников.

Раскопки
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раскопки

Открытие растения, не имеющего аналогов среди современных видов, ставит под сомнение наши представления об эволюции флоры. Речь идет о растении под названием Othniophyton elongatum, которое принадлежало к давно вымершему семейству.

Необычные окаменелости

Окаменелости этого растения были обнаружены еще в 1969 году в формации Грин-Ривер.

Тогда ученые отнесли его к семейству Araliaceae, известному своей родственностью с такими растениями, как плющ и женьшень. Однако последние исследования поставили под сомнение эту классификацию.

Ошибка в классификации: как все изменилось

Изначально найденные окаменелости представляли собой лишь листья растения, напоминающие листья современных представителей рода Oreopanax.

Но с появлением более полных образцов — с листьями, плодами и ветвями — стало ясно, что это растение отличается от всего, что мы знали ранее.

"Эти новые, более полные окаменелости показывают, что листья не сложны, а морфология плодов не соответствует ни одному известному растению", — объясняет Стивен Манчестер, палеоботаник.

Растение без аналогов

Микроскопический анализ показал, что Othniophyton elongatum имеет уникальные плоды.

Они обладают редким свойством — тычинки остаются прикрепленными к зрелым плодам, что не встречается у современных растений. Это открытие ставит его в отдельную категорию.

Технологии на помощь исследованиям

Современные микроскопы позволили ученым исследовать семена, тычинки и околоплодники с беспрецедентной точностью.

Результаты показали, что Othniophyton elongatum не может быть отнесен к существующим отрядам растений, несмотря на некоторые сходства с отрядом Caryophyllales.

Что это значит для науки?

Это открытие меняет наше представление о флоре эоцена. Ученые пришли к выводу, что Othniophyton elongatum принадлежал к полностью вымершему семейству.

Это открывает новые вопросы для изучения, ставя под сомнение гипотезы о родстве ископаемых растений с современными видами.

Предупреждение для исследователей

"Заманчиво связать окаменелость с современным семейством, чтобы упростить задачу, но такой подход может увести нас в сторону от научной истины". — предупреждает Манчестер.

Будущее биоразнообразия

Открытие поднимает вопросы о хрупкости современного биоразнообразия. Если целые родословные могли исчезнуть в прошлом, что же ждет растения, находящиеся под угрозой исчезновения сегодня?

Может ли деятельность человека, изменение климата и вырубка лесов ускорить исчезновение видов, как это было с Othniophyton elongatum?

Будущие исследования

Изучение этого уникального растения может раскрыть новые факты об исчезнувших видах и их приспособлениях к изменениям окружающей среды.

Будущие исследования будут объединять окаменелости с геномными данными, что, возможно, поможет нам разгадать еще больше тайн растительного мира.

Уточнения

Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды. Палеонтологические наблюдения были задокументированы ещё в V веке до н. э.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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