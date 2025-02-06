Спутник Юпитера Ио стал источником энергии, которая в шесть раз превосходит электростанции Земли

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Вулканическая активность на спутнике Юпитера Ио снова удивляет. Миссия НАСА "Юнона" обнаружила мощную горячую точку в южном полушарии спутника, которая выделяет в 6 раз больше энергии, чем все электростанции Земли.

Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юпитер

Это невероятное явление поразило ученых и заставило их переосмыслить масштаб вулканизма в Солнечной системе.

Ио — один из самых активных вулканически спутников, на его поверхности расположено более 400 действующих вулканов.

Но на Земле существует около 1350 вулканов, которые взрывались за последние 10 тысяч лет, так что активность Ио все же на другом уровне.

Оборудование НАСА фиксирует необычное явление

В декабре 2017 года прибор JIRAM на борту зонда Juno зафиксировал необычный источник тепла на поверхности Ио, особенно вблизи южного полюса. Вулкан, который активно меняет поверхность спутника, оказался гораздо более мощным, чем ученые предполагали.

"Это улучшит наше понимание вулканизма не только на Ио, но и на других планетах", — отметил Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института.

По его словам, наблюдения могут значительно повлиять на наше восприятие вулканической активности на других небесных телах.

Невероятная мощь вулканического извержения

Сравнение с земными электростанциями звучит драматично. Все электростанции Земли вырабатывают 6650 гигаватт энергии, и извержение на Ио выделяет энергии в шесть раз больше.

Однако это сравнительно незначительный показатель на фоне масштаба вулканической активности спутника Юпитера, который способен значительно изменить структуру своей поверхности.

Необычная сила Ио

Ио, с диаметром 3642,6 км, является четвертым по величине спутником в Солнечной системе. На его поверхности вулканы продолжают действовать с небывалой силой, создавая настоящие природные чудеса.

Ранее зарегистрированные вулканические явления на Ио имеют огромное значение для астрофизики, открывая новые горизонты для изучения других миров.

Уточнения

Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца. Наряду с Сатурном Юпитер классифицируется как газовый гигант. Планета была известна людям с глубокой древности, что нашло своё отражение в мифологии различных культур: месопотамской, вавилонской, греческой и других.

